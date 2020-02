Také v pondělí pokračoval proces s Mariánem Kočnerem, Alenou Z., Tomášem S. a Miroslavem Marčekem obžalovanými z podílu na vraždě slovenského novináře Kuciaka a jeho snoubenky. Podle serveru Nový Čas přišly na řadu výslechy znalců. Soudkyně také vyloučila z projednávání stíhání údajného střelce Marčeka, který se doznal, že právě on stiskl smrtící zbraň. Když četla pitevní zprávy obětí, rodiče Kuciaka a Kušnírové z jednací síně odešli.

Podle deníku Nový Čas během přelíčení zazněla z úst znalkyně z oboru kriminální antropologie Petrusové informace, která nejspíš žalobci udělá vrásky na čele.

Došlo k tomu během analýzy videozáznamů zachycujících pohyb osob ve Velké Mači v době vraždy. Jak uvedl Nový Čas, policie získala záznam z budovy u fotbalového stadionu, kde se pachatel měl pohybovat v den vraždy a také během předchozích dvou dnů, když prováděl obhlídku domu mladých snoubenců, svých budoucích obětí.

Úkolem znalkyně bylo porovnání záběrů s fotografiemi, které podle Nového Času kriminalisté pořídili v době před zadržením Tomáše S. „Osobu, která byla předložena jako porovnávací materiál, není možné vyloučit, navíc váha vyhodnocených znaků posouvá závěr zkoumání k pravděpodobnosti, tzn. (že na záznamu je, pozn. red.) pravděpodobně zobrazena stejná osoba,“ cituje Nový Čas posudek, který měla Petrusová zpracovat ve spolupráci s dalším kriminalistickým znalcem.

Znalkyně podle Nového Času nevyloučila, že na záběrech není údajný střelec Marček, ale Tomáš S., který tvrdí, že v případu sehrál jen roli vrahova řidiče. K tomu by prý potřebovala více materiálu. Pokud by se prokázalo, že se Tomáš S. pohyboval v době vraždy na místě činu, byla by to vážná rána pro jeho obhajobu. Tvrdí totiž, že jen přivezl na místo údajného střelce Marčeka, a to prý proto, aby novináře zbil.

Investigativní novinář Ján Kuciak byl zastřelen společně se svou snoubenkou Martinou Kušnírovou 21. února 2018 v jejich domě v obci Velká Mača. Předpokládá se, že vražda měla souvislost s jeho prací. Obžaloba z podílu na zločinu viní podnikatele Mariána Kočnera, jeho známou Alenu Zs., údajného zprostředkovatele Zoltána A. a dva údajné vykonavatele Miroslava Marčeka a Tomáše S.