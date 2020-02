K nehodě došlo kolem desáté hodiny ranní mezi obcemi Bystřice a Olbramovice, před odbočkou na Tomice. Muž (†28) se podle TN.cz rozhodl ukončit svůj život skokem pod kamion. Na místo vyjely všechny záchranné složky a vzlétl i záchranářský vrtulník z Prahy. Hrabal (†82) mi skočil z 5. patra před auto, popsal lékař. Od smrti spisovatele uplynulo 23 let

I přes okamžitou pomoc a resuscitaci muž na místě zemřel. Řidič kamionu, který na takovou nehodu pravděpodobně nikdy nezapomene, neměl šanci střetu zabránit. Jeho nevinu potvrdila i sama policie.

„Silnice byla v místě nehody uzavřená zhruba do půl druhé. Cizí zavinění bylo šetřením vyloučeno. Test na alkohol u řidiče nákladního vozu byl negativní. U usmrceného muže byla nařízena soudní pitva,“ řekla TN.cz mluvčí policie Michaela Richterová.

Na místě pomáhali záchranářům i strážníci z Městské policie Bystřice. „Přes veškerou snahu záchranných složek se nepodařilo osobu zachránit a zasahující lékař musel konstatovat smrt pacienta," uvedli na facebooku. „Hlídka během vyšetřování nehody odkláněla provoz na objízdnou trasu ze silnice I/3 na obec Drachkov," doplnili.

Rychlá smrt?

Ze statistiky policie vyplývá, že nejčastější formou sebevraždy na silnicích je náraz vozidla do pevné překážky, dále pak do protijedoucího vozidla nebo právě náhlé vstoupení chodce do jízdní dráhy nákladního auta. Mezi lety 2006–2019 spáchalo na silnicích sebevraždu celkem 18 osob.

„Dle zahraničních odborných zdrojů bývají těmito sebevrahy v 90 procentech muži, nadprůměrně často je u nich zjištěn alkohol v krvi,“ uvedl pro Blesk před nedávnem v souvislosti s tragickou nehodou nedaleko Liberce dopravní expert Roman Budský.