Blíženci

Nástup do nového pracovního týdne bude spíše nešťastný a vy tajně přemýšlíte o tom, zda byste neodešli za lepším. Otázkou však zůstává, zda by se vám jiná práce vyplatila. Od pondělí do pátku se v zaměstnání zkrátka pořádně zapotíte.