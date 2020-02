Záchrana na poslední chvíli: Koně a psi ze zadlužené farmy nikdy nepoznali lidský dotek

Patnáct hodin bojovali dobrovolníci z Československého kastračního programu a občanského sdružení Zvieratá v núdzi za záchranu co nejvíce psů a koní z farmy u obce Šahy na jižním Slovensku.

Záchrana psů z pekelné osady: Vyhublá štěňata bez matky se krčila v horách odpadu

Majitel statku se zadlužil a nemohl se o zvířata už delší dobu starat. Ačkoliv neměl s ochránci zvířat dobré vztahy, láska ke zvířatům ho nakonec donutila učinit správný krok a poprosit o pomoc. „Majitel se všech zvířat vzdal, nedokázal se jim věnovat. Farma se prodává, a tak by koně skončili u překupníků na maso a psíci by byli všichni utraceni,“ popisují dobrovolníci.

Nakonec se jim podařilo odvézt celkem dvacet pět psů, dalších pět se bude odchytávat až před majitelovým odchodem z farmy. Psi jsou nesocializovaní, neznají obojek či vodítko a mnozí s ochránci zvířat bojovali doslova jako vlci.

S koňmi to bylo podobné, ovšem kvůli jejich váze a síle to bylo mnohem těžší - často šlo o zdraví. „S koňmi jsme bojovali až do večera, většina z nich je zcela divoká, nikdy na sobě neměli ani ohlávku a nejsou zvyklí na dotek. To, co předvedl MVDr. Jaroslav Želonka a spol, byly doslova kaskadérské kousky, některým hřebcům nezabíraly ani opakovaně podaná sedativa a bojovali do posledních sil. Chlapi to zvládli téměř neuvěřitelně bez úrazů a zvládli to i koně, které se nakonec podařilo naložit do vozíků a bezpečně převézt na dočasné farmy,“ dodávají dobrovolníci. Na místě zbyli ještě dva koně, které se už za tmy nepodařilo odchytit.

Celá akce byla ovšem neuvěřitelně finančně náročná a výdaje budou pokračovat. Československý kastrační program tak prosí o finanční pomoc, aby mohli zvířatům zajistit budoucnost. Údaje k platbě najdete na jejich facebooku.