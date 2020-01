Před senátem slovenského Speciálního trestního soudu v Pezinku vypovídal v pondělí důležitý svědek. Ten měl údajně upravovat pro Tomáše Sz. a Miroslava Marčeka zbraň, kterou byl později zabit novinář Ján Kuciak (†27) a jeho přítelkyně Martina Kušnírová (†27). Marián S. detailně popsal to, v čem se lišila od běžného provedení.

V pondělí zaznělo v případu Kuciak důležité svědectví, se kterým se tak úplně nepočítalo. Promluvil Marián S., který s velkou pravděpodobností sehrál během zločinu velmi důležitou úlohu. Muž měl totiž podle svých slov od obžalovaného Tomáše Sz. převzít objednávku na úpravu zbraně a střeliva. „Říkal, že je to pro vlivného a nebezpečného člověka z podsvětí,“ přiblížil jeho údajné požadavky.

Marián S. prý „službičku“ provedl jako vyrovnání dluhů mezi oběma muži. On sám prý předpokládal, že pistole bude sloužit jen jako prostředek k zastrašování. Za své jednání už dříve dostal od soudu tříletou podmínku.

Střílet prý měla co nejtišeji

Marián S. mimo jiné potvrdil to, co už avizoval údajný střelec Miroslav Marček, a to fakt, že zbraň byla speciálně upravená. V nábojnicích prý bylo menší množství střelného prachu, aby při výstřelu nevydávaly takový hluk. Muž dokonce pro zbraň vyrobil i tlumič.

Svědek mimo jiné uvedl, že mu Tomáš Sz. vyprávěl o tom, jak střílel po somálských pirátech, když chránil komerční lodě. Pro peníze by údajně udělal cokoliv, považoval ho prý za materialistického člověka.

Jeho výpověď podle právního zástupce rodiny Kuciaka Daniela Lipšice ukázala na to, že celá akce byla naplánována tak, jak tvrdí Miroslav Marček. Tomáš Sz. tvrdil, že novináře jeli do Velké Mače pouze postrašit. Proč by si ale kvůli tomu upravovali zbraň?

Soud kolem vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové je jedním z nejsledovanějších procesů v novodobé historii Slovenska. Pár někdo na začátku roku 2018 zastřelil, pravděpodobně kvůli jeho investigativním článkům.

Z vraždy bylo obviněno pět lidí. Jeden z nich, Zoltán Andruskó, se ke všemu přiznal a uzavřel se soudem dohodu a vině a trestu. Zbylí čtyři, tedy Alena Zs., Tomáš Sz., podnikatel Marián Kočner a Miroslav Marček ,stanuli před soudem. Vraždu si měl objednat právě Kočner, zprostředkovat ji měla Alena Zs. a Marček s Tomášem Sz. ji měli provést.