Spolumajitel finanční skupiny Penta Jaroslav Haščák u soudu odmítl, že by mu podnikatel Marian Kočner, který čelí obžalobě z objednání vraždy novináře Jána Kuciaka, psal o přípravě fyzické likvidace nejmenované osoby.

Zpráva s vulgárním obsahem, kterou mu Kočner poslal měsíc před Kuciakovou vraždou, se podle něj týkala snahy Kočnera o sesazení tehdejšího šéfa vyšetřovacího týmu obří korupční aféry z doby před více než deseti lety, ve které je z uplácení politiků a vysokých úředníků podezřelá Penta.

Kauza Gorila

Slovenská média již dříve informovala, že Kočner poslal v lednu 2018 Haščákovi SMS zprávu, ve které uvedl, že pracuje na odstranění „ču**ka". Jeden z nejbohatších Slováků Haščák již loni popřel, že by se zmíněná zpráva týkala přípravy vraždy. V pondělí u soudu v případu Kuciakovy vraždy tvrdil, že obsah SMS vnímal tak, že Kočner měl informace o nelegálním jednání šéfa vyšetřovacího týmu zmíněné korupční kauzy Gorila.

Kočner je klientem finanční skupiny Penta, do směnek Penty investoval deset milionů eur (251,5 milionu korun), a je také klientem jedné z bank Penty. Haščák rovněž řekl, že s Kočnerem hovořili o článcích, které o něm média ze skupiny Penta psala. Haščák tvrdil, že neměl pocit, že by Kočner vyhrožoval redaktorům za to, jak informují o jeho aktivitách.

Objednávka vraždy jako pomsta?

Podle prokuratury si Kočner objednal Kuciakovu vraždu jako pomstu za to, že investigativní novinář poukazoval na Kočnerovu rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost. Jiný ze čtyř obžalovaných v Kuciakově případu se minulý týden přiznal k vraždě novináře a také řekl, že spolu s reportérem v jeho domě v únoru 2018 zastřelil i jeho snoubenku.

Z nahrávky, která se dostala na veřejnost loni, vyplývá, že Kočner prodal Haščákovi nahrávky jeho rozhovorů týkající se korupční aféry Gorila, které patrně slovenská tajná služba pořídila v odposlouchávaném bytě. Tam se Haščák setkával s politiky a vysokými úředníky.

Únik odposlechů

Do médií unikla i samotná nahrávka odposlechů v kauze Gorila, která se týká podezření z uplácení politiků a vysokých úředníků v letech 2005 a 2006 za vlády tehdejšího premiéra Mikuláše Dzurindy. Penta, která nekalé jednání popírá, podle médií výměnou za úplatky získala vliv na privatizaci a na chod některých podniků.

Haščák byl dalším ze svědků, které soud v případu Kuciakovy vraždy vyslechl. Dopoledne vypovídal také podnikatel a vzdálený příbuzný někdejšího slovenského policejního prezidenta Norbert Bödör, který popřel, že by se podílel na financování sledování novinářů pro Kočnera a že u policie získal osobní údaje o sledovaných reportérech.

