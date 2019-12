Dálnice D1 se stala místem obrovské tragédie, při které zemřel profesionální freestylový lyžař Richard J. (†27) ze Slovenska. Nepřežil střet s kamionem. Rodina, přátelé i fanoušci jsou zdrcení jeho náhlým odchodem a posílají mu do nebe srdceryvné vzkazy.

K neštěstí došlo ve středu odpoledne na 51. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Mladý slovenský reprezentant na konci kolony narazil do kamionu, svým zraněním bohužel podlehl.

Spolujezdkyně skončila se zraněními

V autě s ním jela 25letá spolujezdkyně, kterou s těžkým zraněním transportoval vrtulník do nemocnice na pražských Vinohradech. I přes pomoc zdravotníků Richard svým zraněním podlehl. Jeho bližní to nesou těžce. Andreas (17) z autobusu smrti promluvil o okamžicích hrůzy. Malý Štefan (8) viděl hodně krve

„Strážný anděli, kde jsi byl?“ táže se Richardova známá na facebooku. „Odpočívej v pokoji. Upřímnou soustrast celé rodině,“ napsal další uživatel sociální sítě.

Oblíbený sportovec