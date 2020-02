Podle něj bylo na Spojené škole elektronické v Nových Zámcích zjištěno hned několik závažných porušení bezpečnostních předpisů. Samotnou nehodu, ke které došlo na začátku prosince, však inspektorát neřešil, protože Lukáš nebyl zaměstnancem školy. Tu musí vyšetřit tamní policie.

Lukáše čekala maturita

Příbuzným Lukáše z obce Palárikovo tak ani dva měsíce po tragédii nikdo neřekl, proč musel jejich bližní při hodině měření elektřiny zemřít. Při nehodě ho zasáhl elektrický proud. Po třech týdnech strávených v nemocnici mladík tragicky zemřel. Lukáš se měl přitom nyní připravovat na maturitu. Máma zavražděného boxera Petra (†45): Setkání s manželkou, která ho prý bodla do srdce

Namísto toho čeká jeho popel v urně, až ho uloží do hrobky. „Je to velmi těžké, učím se s tím žít, ale kdo to nezažil, nepochopí,“ přiznal Novému Času chlapcův táta Pavol s tím, že rodina čeká na povolení k stavbě hrobky. Jak však zdrcený tatínek vysvětlil, ještě nějaký čas to potrvá.

Pochovat ho mohou nejdřív na jaře

„V zimě ho nevydají, tak někdy na jaře. Potom ho pochováme,“ dodal smutně. O okolnostech smrti syna moc mluvit nechce. Rodina čeká na závěr vyšetřování. „Dohodli jsme se i s vedením školy, že do té doby nebudeme podávat žádné informace,“ prozradil Pavol. Alena Zs. jako Mata Hari: Co má Kočnerova údajná volavka společného s nejslavnější špionkou?

„Inspekcí práce bylo zjištěno vícero porušení právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to v oblasti skladování bezpečnostních značení, nedostatků týkajících se elektrických zařízení, za které je inspektorát práce oprávněný uložit sankci až do výše 2,5 milionu korun,“ popsal pochybení školy hlavní inspektor práce Martin Mada.

Místo smrti je zavřené