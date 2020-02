Ve středu v půl deváté ráno dostali bratislavští policisté děsivé oznámení na tísňovou linku. V bytovém domě ve čtvrti Ružinov totiž podle oznamovatele došlo k vraždě a následnému pokusu o sebevraždu.

Když kriminalisté na místo přijeli, skutečně našli zavražděnou ženu. Podle informací deníku Nový Čas šlo o bratislavskou rodačku Petru (†37), její tělo bylo přikryté peřinou.

Petra byla uškrcená a na krku měla navíc bodnou ránu. Přivolaní záchranáři už třicátnici nemohli pomoct. „Na místě však ošetřili muže, který měl poraněná obě předloktí, a transportovali ho do jedné z bratislavských nemocnic,“ sdělila pro televizi Markíza mluvčí záchranářů Alena Krčová.

Policisté se vzhledem k probíhajícímu vyšetřování ve středu nechtěli blíže vyjadřovat. „Jen co to procesní situace umožní, budeme veřejnost o případu informovat," uvedli v prohlášení policisté. O několik hodin později byl Marek obviněn z vraždy, v případe odsouzení mu hrozí až 25 let vězení.