Alena Zs. se ve středu před soudem zase pěkně předvedla! Údajná spoluzadavatelka nájemné vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové (oba †27) měla vypovídat. Od počíátku na ní bylo patrné, že žádnou vinu ani výčitky rozhodně necítí. O jejím počínání u soudu informoval server tvnoviny.sk.

Na politiky měla mocnou zbraň?!

Alena Zs., která údajně manipulovala slovenské politiky pomocí falešných profilů plných sexy fotek jiných žen, nejprve podle serveru tvnoviny.sk k velkému překvapení přítomných uvedla, že dvojnásobnou vraždu zinscenoval spolumajitel investiční firmy Penta, miliardář Jaroslav Haščák! Vše prý připravil tak, aby podezření padlo právě na ni a na Mariána Kočnera!

Policie má podle ní ve vazbě obětní beránky. Tím vlastně Alena Zs. zopakovala to, co měla podle webu Plus jeden Deň vypovídat už v únoru 2019. „Obviněná žena (...) přišla s novou verzí, která je opět překvapující. Za vraždou mladého páru má podle jejích slov být spolumajitel investiční skupiny Penta Jaroslav Haščák“ uvedl tehdy portál s odvoláním na zdroj blízký vyšetřování.

Pro deník Echo24 to tehdy okomentoval a rázně popřel představitel Penty Martin Danko: „Slyšeli jsme, že (...) to měla na policii vypovídat, ale kategoricky vylučujeme, že by Jaroslav Haščák byl zapleten do vraždy Jána Kuciaka,“ řekl podle zmíněného deníku. Slovenský Denník N. pak měl uvést, že verzi o Haščákovi nevěří ani slovenská policie. Zvrat v kauze Kuciak: Údajný vrah bude mít vlastní proces!

Slova o strachu ze smrti

Žena pod serveru tvnoviny.sk mimo jiné také soudu řekla, že ona nemůže mít s krutým činem nic společného, protože má panickou hrůzu ze smrti, a hlavně ze zbraní! Právě proto je prý vyloučeno, že by se do něčeho podobného zapletla.

Jak soud podle téhož serveru později slyšel, bylo prý hned několik dalších důvodů, proč by Alena Zs. Měla být obviněná neprávem. Jak sama uvedla, kontroverzní podnikatel Marián Kočner, muž, zapletený do několika dalších kauz a údajný zosnovatel celého plánu vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky, jí vůbec nevěřil. Uvedla dokonce, že by jí nesvěřil ani stánek s hotdogy, natož nájemnou vraždu. Více se ale už nevyjadřovala.

Obžaloba mluví jasně

Proces okolo dvojnásobné vraždy sleduje v současnosti celé Slovensko a s napětím očekává, jak soud rozhodne v případě čtyř obžalovaných z nájemného mordu. Jsou jimi Marián Kočner, Tomáš Sz., Alena Zs. a Miroslav Marček. Pátým obžalovaným byl i Zoltán Andruskó, který se ke své roli přiznal a uzavřel se soudem dohodu o vině a trestu. Mimo jiné se stal i klíčovým svědkem v případu.

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové zahýbala slovenskou společností v únoru roku 2018. Investigativního novináře a jeho snoubenku někdo chladnokrevně zastřelil v jejich domě v obci Velká Mača. Už z počátku se spekulovalo o tom, že vraždy měly spojitost s novinářskou činností mladého investigativce. Za vším měly stát štvavé články na Mariána Kočnera a jeho ekonomické zločiny.