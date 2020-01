„Marian Kočner není zlý člověk!“ Podnikatelův bratr Ivan promluvil

Ivan Kočner vlastní kavárnu v centru Pezinku, která se nachází jen asi kilometr a půl od zdejší soudní síně, ve které probíhá ostře sledovaný proces s údajnými vrahy novináře a jeho snoubenky. Ivan se na první pohled zdá být opakem svého bratra.

„Samozřejmě že se o tom u nás doma mluví, ale nejsou to vůbec příjemné chvíle. Samozřejmě vás to nepustí, musíte na to myslet, pročítat ty noviny,“ uvedl pro televizi Prima. Když jeho bratra v loni 20. června zatkli, přestali být v kontaktu. Marián mu z vazby prý nikdy nenapsal. „Očekával jsem nějaký signál, něco, ale myslím si, že pravděpodobně všechen svůj čas a energii využívá na to, aby se potkával se svými právními zástupci,“ vysvětlil.

Ivan se ale naopak sešel se Zlaticou Kušnírovou, matkou zavražděné Martinky a Josefem Kuciakem, otcem zavražděného Jána. „Poslední dva roky zažívají něco, co by nikdo z nás nechtěl. Trochu si oddechli, najedli se, dali si u nás kávu,“ popisuje setkání Ivan. „Oči stejné, ale pohled jiný. Je zjevné, že to je jiný člověk,“ prohlásila v rozhovoru pro TV Prima paní Kušnírová. Podle Ivana ale není rozdělení na dobrého a zlého bratra správné. Uvedl, že i Marian Kočner pomáhal lidem a je dobrým otcem svým dětem. „Mediální pohled na dobrého a zlého bratra není úplně košer, věci nejsou jen černé nebo bílé,“ dodal na závěr.

Jána Kuciaka a jeho snoubenku zastřelil podle obžaloby Miroslav Marček na konci února 2018 v obci Veľká Mača. Jeho smrt vyvolala na Slovensku největší vlnu protestů od sametové revoluce. Ty nakonec vedly až k pádu vlády Roberta Fica. Podle slovenské policie si vraždu objednal kontroverzní podnikatel Marián Kočner. Kontakt s vrahem a jeho komplicem pak zprostředkovala Alena Zs. Kočner byl v případu obviněn po více než roce od ohavného činu. Soud se všemi obviněnými začal letos v lednu.