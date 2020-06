Pedofil, agresor, násilník, zloděj a možná i vrah. To vše sedí na usvědčeného německého kriminálníka Christiana Bruecknera (43), o němž se mluví v souvislosti s vraždou zmizelé britské dívenky Maddie McCannové. Kamarádka jeho expřítelkyně, se kterou chodil, když jí bylo teprve 17 let, promluvila o tom, co dívce provedl, když našla jeho pedofilní fotky zneužívaných dětí.