To snad ne! Vše nasvědčuje tomu, že to právě on stojí za zmizením a vraždou britské dívenky Maddie McCannové. Spravedlnosti se ale k hrůze vyšetřovatelů usvědčený německý pedofil, násilník a zloděj Christian B. (44) pravděpodobně vyhne. K jeho usvědčení totiž chybí důkazy.