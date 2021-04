Pouhý týden po oslavě Nového roku zmizela beze stopy Maya „May“ Milletteová. Máma tří dětí byla naposledy viděna ve svém domě v kalifornské Chula Vista. Podle informací britského deníku Daily Mail ještě ten den, kdy zmizela, si domluvila schůzku s rozvodovým právníkem, ovšem na ni už nedorazila. „Podle rozvodového právníka chtěla nejprve oslavit narozeniny její dcery,“ uvedla Mayina sestra Maricris. Manžel Maricris Richard Drouaillet pro televizi Fox News uvedl, že Maya měla se svým manželem Larrym manželské problémy, které trvaly už alespoň rok. „Byl spíš agresor. Snažil se nás dostat na svou stranu,“ uvedl Richard.

Několik dní před zmizením měli spolu manželé vyrazit kempovat a tehdy se měla Maya Richardovi a Maricris svěřit, že se bojí, že jí Larry něco udělá. „Když jsme se sešli, tak se hádali a pak se zas dali dohromady. Tak to šlo poslední rok,“ uvedla Maricris. „Hodně se hádali a bylo to nepříjemné. Bylo to divné, protože Larry se choval jinak. Nechoval se jako Larry. Choval se jinak,“ dodal Richard s tím, že loni v létě mu Larry volal a prosil ho o radu ohledně manželství. „Zněl zoufale. Musíš mě poslouchat. Je to její chyba, je to její chyba,“ citoval telefonní hovor Richard. Larryho blízcí navíc obdrželi i bizarní fotografie, na nichž byla fotografie May s kapičkami krve a čtyřmi svíčkami.

Larry již přestal spolupracovat s policií a najal si právníka. Po Maye marně pátrají příslušné úřady, a dokonce i dobrovolníci. Na sociální síti Facebook dokonce vznikla stránka, která je zasvěcená pátrání po mámě třech dětí. Maya je pohřešovaná dlouhé čtyři měsíce. Vyšetřovatelé údajně nikoho ze zmizení zatím nepodezřívají.

VIDEO: Exkriminalista Doucha popsal práci vyšetřovatelů na místě činu