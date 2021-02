Začátkem srpna minulého roku se na policii obrátila matka Rebeccy Hooverové s tím, že její osmatřicetiletá dcera je nezvěstná. Policie okamžitě vyhlásila pátrání, ale po mámě tří dětí nebylo ani stopy. Její rodina nedokázala uvěřit, že by se jen sbalila a opustila své děti . O několik dní později syn Rebeccy ve škole uvedl něco, co všechny šokovalo.

Osmiletý chlapec uvedl, že viděl, jak tatínek umlátil jeho maminku k smrti! Učitelka okamžitě kontaktovala polici, která malého chlapce vyslechla. Chlapec policii detailně popsal, jak na mámu otec šlapal na hlavu. Udeřit ji měl navíc i do břicha. „Dítě prozradilo, že vidělo, jak jeho otec dvacetkrát dupl matce na hlavu, zatímco ležela na zemi vedle černé ledničky v suterénu. Dítě také pozorovalo, jak Judson Hoover praštil Rebeccu Hooverovou do břicha se sadou klíčů v ruce, ale ona nereagovala a nehýbala se. Dítě vidělo krev vytékající z hlavy Rebeccy u levého ucha,“ stojí podle informací britského deníku Daily Mirror v prohlášení.

Policie prohledala dům a ve sklepě našla stopy krve. Po výslechu Judson přiznal, že si pronajal sklad, který poslední srpnový den policie prohledala. Strážci zákona v něm našli rozkládající se tělo ženy. Judson měl Rebece uřezat nohy, aby se vešly do sudu, v němž její tělo převážel. „Jen bych si přál, abych mohl vrátit čas před ten den,“ uvedl před sousedm podle výše uvedeného deníku Judson. Soud nakonec otce od rodiny poslal do vězení na 65 let s tím, že si musí odsedět minimálně 48 let.

Judson měl svou manželku dlouhodobě týrat. Při jednom z útoků jí měl vytrhnout z rukou mobil, srazil ji k zemi a víc jak patnáct ji kopl do hlavy, obličeje a krku. Rebečin syn, který o několik týdnů později popsal policii matčinu vraždu, utekl k sousedům a přivolal pomoc. Judson byl zatčen, ovšem hned následující den propuštěn na kauci.

