Bestiální úchyl Josef Fritzl chce z vězení: Těší se na kavárny a výlet do Vídně
Kauza Josefa Fritzla, který bezmála čtvrt století věznil a opakovaně znásilňoval vlastní dceru, byla jedním z nejsledovanějších kriminálních případů, jakými se rakouská justice zabývala. Fritzl svoji tehdy osmnáctiletou dceru Elisabeth zavřel v tajné sklepní místnosti svého rodinného domu v roce 1984. Dostal doživotí v zařízení pro duševně narušené pachatele. Devadesátiletému úchylovi se po 16 letech za mřížemi chce na svobodu.
Rakušan Josef Fritzl se „proslavil“ dlouhodobým vězněním a znásilňováním své vlastní dcery, kterou držel ve sklepním vězení rodiiného domu v dolnorakouském Amstettenu. Nyní devadesátiletý stařec se v posledních letech snaží zvrátit rozhodnutí soudu z roku 2009, které ho poslalo na doživotí za mříže.
Už loni slavil částečný úspěch, kdy byl pro nízkou nebezpečnost pro okolí přemístěn do zařízení s mírnější ostrahou. Fritzl by teď chtěl úplně na svobodu, uvedl Berliner Morgenpost. „Potřeboval by pečovatele. Nikdo z jeho přátel ani rodiny o něj nestojí,“ uvedla na začátku roku Fritzlova advokátka Astrid Wagnerová.
Fritzlova právnička nyní uvedla, že kromě žádosti o propuštění z vězení také požádala o zavedení speciálního režimu v případě, že by Fritzl oficiálně zůstal za mřížemi. Wagnerová chce pro svého klienta vycházky, takzvaný socializační trénink, v rámci kterého by mohl navštěvovat místní kavárny, nebo si dokonce vyjet až do Vídně. Vzhledem ke svému pokročilému věku prý není nebezpečný.
Teoreticky by tak bylo možné, že by se Fritzl mohl potkat se svou dcerou Elisabeth, kterou roky znásilňoval. Dnes 59letá Elisabeth podle Berliner Morgenpostu žije nedaleko Amstettenu s dětmi a manželem.
Takoví.., mají rovnou stavět ke zdi a ne je léta živit.