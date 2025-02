Bestie Fritzl by se mohl letos dostat na svobodu! Chce žít poblíž místa, kde roky věznil dceru

Právnička Josefa Fritzla, Astrid Wagnerová, připravuje žádost o jeho podmínečné propuštění. Podle ní už Fritzl pro společnost nepředstavuje hrozbu. V roce 2009 byl odsouzen k doživotí za 24 let znásilňování a věznění své dcery Elisabeth. Pokud soud žádosti vyhoví, mohl by se Fritzl vrátit na svobodu ještě letos. Veřejnost však tento krok sleduje s obavami, zejména v okolí Amstettenu, kde páchal odporné zločiny.

Podle jeho advokátky už Fritzl nepředstavuje hrozbu pro společnost. „Podáme žádost o podmínečné propuštění, a pokud ji soud zamítne, odvoláme se. Vzhledem k jeho stavu věřím, že bude do příštího roku propuštěn,“ uvedla Wagnerová. Bývalý elektrikář má údajně v plánu žít poblíž Amstettenu, kde kdysi spáchal zločiny. „Potřeboval by pečovatele. Nikdo z jeho přátel ani rodiny o něj nestojí,“ řekla deníku Daily Mirror.

Právnička také upozornila na to, že Fritzl trpí iluzemi o svém budoucím přijetí na svobodě. „Je přesvědčený, že po propuštění ho přivítá velká oslava, lidé mu budou tleskat, hrát hudba a budou si s ním chtít potřást rukou. To je samozřejmě jen fantazie. Neuvědomuje si, jak ho svět skutečně vnímá,“ poznamenala a dodala, že při každém setkání jí muž tvrdí, že svého jednání lituje.

Loni byl Fritzl přemístěn z přísně střeženého psychiatrického zařízení do běžného vězení v Krems an der Donau. Podle znalkyně Adelheid Kastnerové už totiž nepředstavuje nebezpečí pro společnost. Na základě jejího posudku rozhodli soudci o jeho přeřazení z nejpřísnějšího režimu do běžné věznice.

„Někdy se mi zmateně svěřuje, že ho v cele navštěvují televizní štáby, ale vysvětluji mu, že to je nemožné, protože jediný, kdo ho navštěvuje, jsem já,“ uvedla Wagnerová. Navzdory svým mentálním potížím je ale podle ní stále v dobré fyzické kondici. „Myslím, že se dožije sta let, ale mentálně je na něm vidět jeho věk,“ dodala. Fritzl navíc podstupuje psychoterapii a trpí Alzheimerovou chorobou.

Případ Josefa Fritzla šokoval celý svět. V roce 1984 unesl svou dceru Elisabeth, kterou uvěznil ve sklepě svého domu v Amstettenu. Po dobu 24 let ji pravidelně znásilňoval, což vedlo k narození sedmi dětí. Tři z nich zůstaly s matkou v podzemí, zatímco další tři Fritzl vychovával se svou tehdejší manželkou Rosemarie. Jeden z novorozenců zemřel pár dní po narození a Fritzl jeho tělo spálil v kotli.

Elisabeth a její děti byly osvobozeny v roce 2008. O rok později byl Fritzl odsouzen k doživotí za znásilnění, incest, omezování osobní svobody, zotročování a za smrt jednoho z novorozenců.