V Třešti došlo k vraždě před očima hasičů: Střelbu popsala sousedka

Podle prvních informací měl v jednom z rodinných domů na okraji města začít hořet plynový kotel. Na místo vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Hořelo prý v prvním patře domku.

Záhy se ale hasičům a sousedům naskytl otřesný pohled. „Po příjezdu jednotky profesionálních hasičů a policejní hlídky byl u domu majitel nemovitosti a vystřelil z legálně držené zbraně na svého příbuzného,“ uvedli policisté na sociální síti.

Podle CNN Prima NEWS měl spolumajitel domu zastřelit svého synovce. Sousedka, která vše viděla z balkonu, popsala, co se dělo. „On začal padat a ti kluci, hasiči, na něj hned: Co ti je, co ti je. Okamžitě masáž srdce a už byl šrumec, úplně mám husí kůži,“ vzpomínala žena.

Zraněný přes okamžitou pomoc a resuscitaci na místě zemřel. „Střelce jsme zadrželi a zbraň zjistili,“ doplnili policisté. Nikdo další zraněn nebyl a podle policie nikomu dalšímu nebezpečí nehrozilo.

Na místě pracoval kompletní výjezd krajské kriminálky. „Vyslali jsme k místu události také krizového interventa,“ doplnili policisté. Podle sousedky byly za vším nejspíše spory v rodině. „Oni se nějak asi měli dělit o ten dům. Nevím, no, tady bylo věčně zle,“ popsala.