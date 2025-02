Josef (19) v masce kočky zavraždil mámu sekerou: Nepochopil nadsázku o vojně a cítil se v pasti

Na 12 let půjde do vězení mladík Josef H. (19), který vloni v dubnu surově zavraždil v obci na Chrudimsku svou matku. Na její usmrcení si předem připravil sekeru a také masku kočky, kterou při činu použil, aby ho během útoku nepoznala. Senát pobočky krajského soudu v Pardubicích uložil trest pod spodní hranicí trestní sazby. Muž, kterému bylo v době činu 19 let, trpí od dětství několika poruchami, například poruchou pozornosti a aktivity (ADHD).

Rozsudek je pravomocný. Obhajoba i obžalovaný se vzdali práva na odvolání stejně jako státní zástupkyně. „O život přišla mladá čtyřiačtyřicetiletá žena, která za nic nemohla, snažila se udělat jen to nejlepší pro svého syna, i když asi ne nejlepším způsobem,“ uvedl předseda senátu Miroslav Trávníček. „Strašně moc mě to mrzí,“ řekl u soudu žák učiliště. Jenže lítost cítil spíše nad sebou a ztrátou domova, jelikož ho jeho táta a sestra za mord zavrhli a přestali s ním komunikovat.

Podle znalkyň z oboru psychiatrie a psychologie muž trpí také poruchami učení a mírnou poruchou řeči a chápání. Na základní škole byl kvůli tomu chráněn, i když měl postavení outsidera, ale spolužáci jej akceptovali. Po přechodu na učiliště se však jeho situace zhoršila. Expertky uvedly, že je spíše prakticky orientovaný, ale požadavky teoretické výuky, zvláště matematiky, byly nad jeho síly.

Výsledky byly stresující pro něj i pro rodiče, matka na něj silně naléhala, aby se lépe učil a zlepšil si špatné známky. To u něj vyvolalo stres a frustraci, reagoval impulsivně, rozladěně, bral výtky jako kritiku, psychické týrání a nepřátelský postoj, který jej ohrožuje. „Když mu řekla, že přitvrdí a nastane vojna, řekl si, že jestli to bude ještě horší, tak už to nezvládne,“ uvedla znalkyně s tím, že hoch bohužel nepochopil nadsázku. „Vnímal to jako psychické týrání nemilující nepřátelskou matkou. Cítil se zahnaný do kouta, jako v pasti, a tak si řekl, že buď on, nebo ona,“ vysvětlovala znalkyně jeho vnímání při naplánování vraždy.

Vraždu si syn naplánoval ve své fantazii a podle této představy ji pak spáchal. Předem měl připravené gumové rukavice, sekeru, oblečení a masku kočky ke ztížení identity a také kvůli pocitu, že nevraždí on, a necítil tak odpovědnost za spáchání činu. K útoku si vybral noc, kdy věděl, že táta bude v práci a máma i sestra budou spát. On sám šel také spát a byl přitom klidný, protože ve své mysli už dopředu bral problém za vyřešený. Aby nezaspal, nařídil si v mobilu budík na čtvrt na jednu.

Sekal do hlavy, krku a trupu

Převlečený, maskovaný a ozbrojený se svítilnou v ruce šel Josef H. do pokoje, kde matka spala. Ležela na zádech, když ji seknul asi 60 centimetrů dlouhou sekyrou do oblasti čela. Nehnula se. Pak pokračoval v sekání ženy do hlavy, poté i na trupu a levé ruce. Zasadil jí okolo 15 ran. Oblečení pak svlékl a hodil do popelnice, sekeru otřel a vrátil tam, kde byla, a zavolal na tísňovou linku policie. Zřejmě chtěl, aby vše působilo tak, že se do jejich domu někdo vloupal a mámu zavraždil.

Mladík před soudem učinil prohlášení viny, proto soud vyslechl jen znalkyně. Podle předsedy senátu jimi konstatovaná zmenšená příčetnost není polehčující okolnost, soud k ní ale přihlédl při stanovení trestu za trestný čin, který má základní sazbu 15 let. Muž vraždil s rozmyslem, surově ale ne po předchozím uvážení. „Jaký trest zvolit pro pachatele, kterému je 19 roků, který zabil svou maminku, trpí vícero poruchami, aby odpovídal individuálním hlediskům pachatele, ale abychom na druhé straně nedevalvovali lidský život, který byl tím činem zmařen?“ řekl Trávníček.

Mladíka s ohledem na jeho handicapy poslal do věznice s ostrahou, kde nejsou nejhorší pachatelé trestných činů.