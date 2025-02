Vařím polívku z Knorra! Postrach Roubíček s komplicem brutálně rozřezal a uvařil homosexuální milence

Před dvaceti lety,10. února roku 2005, začalo hlavní líčení s brutálními mladými vrahy Vladislavem Roubíčkem (tehdy 22) a Alešem Lajtárem (tehdy 19). Starší z nich podle soudu rok předtím chladnokrevně zavraždil homosexuální milence Miloše Knorra a Štefana Kissa, kteří byli jejich spolubydlícími. Partnery po dlouhých 14 dnechRoubíček rozřezal. Knorrovy ostatky dokonce uvařil a upekl v troubě. Co se nevešlo, spláchl do záchoda. Za dvojnásobnou brutální vraždu byl Roubíček odsouzen na 25 let vězení, komplic odešel s trestem 15 let odnětí svobody.

Počátkem roku 2004 pobýval tehdy jednadvacetiletý Vladislav Roubíček u známého Miloše Knorra a jeho partnera Štefana Kisse. První týdny si v domě v pražských Strašnicích užíval a u známých bydlel i se svým kamarádem, tehdy 19letým Alešem Lajtárem. Po čase ale Roubíček přišel se myšlenkou, jak si obstarat peníze. Rozhodl se, že Knorra s Kissem zavraždí a rozprodá jejich majetek!

Svůj zvrácený plán začal Roubíček realizovat tak, že milencům začal do jídla přidávat rtuť. Když nejevili známky otravy, rozhodl se Roubíček konat. V únoru roku 2004 tehdy jednapadesátiletého Knorra společně s komplicem udusili polštářem. Sedmatřicetiletému Kissovi hodili během koupele do vany zapnutý elektrický vařič. Muž jako zázrakem přežil, Roubíček ho ale uškrtil.

Vařil Knorrovu polévku

Obě těla vrazi schovali a mysleli si, že díky zimnímu počasí na vraždu nikdo nepřijde. V domě i se zavražděnými dál žili jakoby nic a rozprodávali jejich majetek. Po dvou týdnech se ale po domě začal linout odpudivý zápach rozkládajících se těl. Roubíček rozhodl, že se mrtvol musí zbavit. Pomocí pilek na dřevo a železo těla rozřezal. Knorrovy ostatky dokonce uvařil a následně upekl v troubě. Část tkání a zbytku těla pak spláchl do záchodu. „Podle svědka dokonce cynicky tvrdil, že vaří Knorrovu polévku,“ uvedl před časem předseda senátu Jiří Lněnička.

Torza těl pak Roubíček i Lajtár zakopali na zahradě a po čase se přestěhovali do Ústí nad Labem k jinému homosexuálovi. I toho dle své výpovědi chtěli zabít, překazila jim to ale policie. V létě roku 2004 totiž jeden z bagristů u domu na Praze 10 při upravování strženého svahu nalezl pozůstatky jedné z Roubíčkových obětí a policie pak na místě objevila i druhé tělo. Za dvojnásobnou brutální vraždu byl Roubíček nakonec odsouzen na 25 let vězení, komplic odešel s trestem 15 let odnětí svobody.

V domě hrůzy vyrůstal i Jiří Menzel

Případ se objevil i v oblíbené kriminálce Případy 1. oddělení. Epizoda Podnájemníci, která byla prvním dílem poslední třetí série, vychází opravdu z dvojnásobné vraždy na Praze 10. Podobně jako u ostatních epizod se i tady scénáristé drželi velmi věrně skutečností.

Seriálový komplic tak kriminalistům například s pláčem během výslechu přizná, že obětem do rizota přidávali rtuť z teploměrů. „Když pak byl mrtvej i Čočka (ve skutečnosti šlo o Štefana Kisse, pozn. redakce), zaslali jsme ta těla do válendy. Po čtrnácti dnech to ale začalo smrdět, tak jsme to polejvali savem a voňavkama, co po nich zbyly,“ uvedli seriálový vrazi.

Dům, kde došlo před dvaceti lety k brutálnímu dvojnásobnému mordu, znal moc dobře i oscarový režisér Jiří Menzel. Ten před lety v pořadu České televize Neobyčejné životy přiznal, že tam jako dítě žil. „Bydleli nějaký dva chudáci, který nějakýho kamaráda zabili a snad i kus snědli a zbytek zakopali,“ vyprávěl Menzel. Popsal, že garáž, na kterou si on z dětských let pamatuje, musela policie kvůli hledání ostatků tehdy srovnat se zemí.