Policejní pes Rooney se stal hrdinou dne: Vyčmuchal zloděje schovaného za komínem

Pes Rooney z liberecké policejní jednotky prokázal své výjimečné detektivní schopnosti. Vypátral zloděje, který se vloupal do rodinného domu.

Německý ovčák byl do akce nasazen v pátek 3. ledna v brzkých ranních hodinách, poté, co policisté obdrželi oznámení o vloupání do rodinného domku v Mníšku. Hlídka včetně pejska Rooneyho a jeho psovoda Tomáše Loudy, z Hrádku nad Nisou okamžitě přispěchala na pomoc.

„Rooney na místě zachytil stopu, která jeho čenich vedla přes louku, podél místní řeky až k vozovce, kde odbočil a pokračoval mezi rodinnými domky. “ informovala o zásahu tisková mluvčí Klára Jeníčková. Před domem byly posléze nalezeny stopy podešve a střepy z rozbitého okna, které naznačovaly, že pachatel by se mohl skrývat uvnitř.

„Za komínem vyznačil štěkotem schovanou osobu. Jednalo se o 32letého muže, který byl na místě zadržen,” uzavřela zprávu Jeníčková. Podezřelý nyní čelí obvinění z přečinů porušování domovní svobody a krádeže, za které mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.