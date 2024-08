Peklo ve sklepě: Před 40 lety uvěznil Fritzl dceru pod domem! Týral ji i jejich děti tím nejbestiálnějším způsobem

Po úniku z otcovy hrůzovlády se Elisabeth a její děti ocitly v péči lékařů, kteří se snažili zacelit hluboké rány na jejich tělech i duších. Děti, které nikdy nepoznaly slunce ani čerstvý vzduch, musely se postupně učit žít v novém světě. A ty, které žily s prarodiči, se zase musely vyrovnat s pocitem viny z toho, že se měly lépe než jejich trýznění sourozenci. Aby unikli pozornosti médií a byli v bezpečí, rodina získala nové identity a přestěhovala se do malé rakouské vesnice. Přestože začátky byly náročné, postupně se začlenili do místní komunity, která je vůči rodině velmi ochranitelská a jejich identitu před veřejností zarputile tají. „Každý zná ten příběh, ale nikdo nemluví o minulosti. Mají nový život a lidé to respektují.“ řekl jeden z místních obyvatel deníku Daily Mail.

Elisabeth se dokonce zamilovala a v roce 2019 provdala za jednoho ze svých bodyguardů, o 23 let mladšího Thomase Wagnera, což bylo pro ni i její děti velkým milníkem na cestě k uzdravení a důkazem jejich neuvěřitelného odhodlání překonat hrozné trauma a žít svůj život navzdory peklu, kterým si vinou vlastního otce prošli.