Konflikt se odehrál v pondělí odpoledne, mladší muž podle policie po hádce zaútočil na spolubydlícího a fyzicky ho napadl. „Dalšímu násilnému jednání zabránili příslušníci vězeňské služby, kteří nás také o tomto incidentu informovali,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Na místo ihned vyjeli policisté, a to včetně výjezdové skupiny kriminalistů. „Zraněný muž byl eskortován do jedné z vězeňských nemocnic a s podezřelým cizincem následně probíhaly až do brzkých ranních hodin procesní úkony,“ dodala mluvčí. Útočník je podezřelý z ublížení na zdraví. Případ kriminalisté dále rozplétají.