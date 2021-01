Zpráva o vraždě teprve 16letého Tomáše v květnu roku 2019 zasáhla doslova celé Slovensko. V listopadu následujícího roku za to soud poslal na 12 let a čtyři měsíce do vězení mladíkovu kamarádku Juditu. Ta tvrdí, že je nevinná. Proti rozsudku se odvolala. Na webu, který založili Juditini nejbližší, se nyní objevily fotografie z místa činu. Snímky nejsou pro slabé povahy, ale mají podpořit odsouzenou dívku v jejím úsilí a pomoci přesvědčit soud i veřejnost, že strašný čin, který je jí kladen za vinu, nespáchala.