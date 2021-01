Drastické video, které zachycuje dva vlky při rdoušení psa uvázaného u boudy na dvorku domu, se šíří internetem s tím, že se případ stal v Beskydech. Je to lež. Ve skutečnosti pochází z Ruska.

„Vím o tom, stále se nás někdo ptá. My ani nemáme na dvoře kameru,“ říká Beata Wawrzaczová z chaty Studeničné na Gírové. Právě tuto chatu mnozí označují jako místo útoku. Jenže podle ochránců přírody, kteří se po původu videa pídili, jde o záběry z Ukrajiny nebo Ruska.

Záběry psa, uvázaného u boudy bez možnosti se bránit, si přeposílají a pohoršují se u nich stovky lidí. „Je to na hraně šíření poplašné zprávy,“ zlobí se předseda Českého svazu ochránců přírody Cieszynianka Tomáš Krajča.

Účelem je vyvolat strach

Ochránce přírody Daniel Křenek tvrdí, že toto video není jediný podvrh, který koluje po síti. „Viděl jsem jich několik. Jde o snahu vyvolávat nenávistnou náladu vůči vlkům a strach,“ tvrdí Křenek i Krajča.

V obecních novinách v Návsí na Frýdecko-Místecku dokonce vyšel článek, že všude, kde se vlci vyskytují, napadají zejména děti, méně ženy a výjimečně muže.

délka: 04:59.93 Video Vlci údajně napadli a zabili u domu na hoře Gírová v Beskydech psa. Je to podvrh. Záběry pocházejí z Ukrajiny. Autor neznámý

„Za posledních sto let se žádný prokazatelný útok vlka na člověka v Česku nestal. Ale za 10 let došlo k 17 573 napadením člověka psem s 11 úmrtími. Měli bychom tedy zakázat chov psů?“ ptá se Křenek.

„O hoaxu (podvodný řetězový e-mail - pozn. red.) víme pár dnů. Zatím jsme upozornili poslance Tomáše Zdechovského, který video také sdílel, že je falešné,“ zmínila Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Naštvaní chovatelé a vystrašení lidé

Za masivní sdílení tohoto videa zřejmě může strach z útoků vlků na hospodářská zvířata. Ochránci přírody je nechtějí zlehčovat. Tvrdí však, že se tu vytrácí odbornost i profesionalita a chybí snaha bavit se konstruktivně. Výsledkem jsou naštvaní chovatelé, škody na ovcích, vystrašená veřejnost a nažraní vlci.

„Nejsem zastáncem ochrany vlků za každou cenu. Řešení nenajdeme tím, že budeme strašit lidi, ale hledat, jak vlkům zabránit útočit na ovce. Do nezabezpečené ohrady si vlk zajde jako do ledničky, a to je samozřejmě špatně,“ shodují se Krajčo i Křenek.

Přemnožená lesní zvěř páchá velké škody na lesních porostech a myslivci ji nestíhají zregulovat. A právě v tom zase pomáhá vlk.

1,8 milionu korun za škody