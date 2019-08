Býk

Po pravdě jste čekali, že pátek bude končit průšvihem, ale nestalo se to. Jste naopak v kondici. Není to pravé ořechové, ale začínáte se zvedat ze dna. Připravte se na hezký večer, ale jen v tom případě, že nepřijdete domů nabroušení. Je to na vás.