Policista a končící ředitel policie v Libereckém kraji Vladislav Husák byl náhle hospitalizován, uvedla ČT24. Podle informací Blesku ho transportoval vrtulník, a jak sdělil policejní prezident Jan Švejdar, nyní by měl být již ve stabilizovaném stavu.

Dosluhující ředitel liberecké policie Ladislav Husák je podle ČT24 v nemocnici. Jak televize uvedla, jeho stav má být vážný. Podle informací Blesku byl po desáté dopoledne letecky přepraven do nemocnice.

„Událost mohu potvrdit. Do Kořenova vyrazila posádka záchranné služby a vrtulník letecké záchranné služby. Pacient byl při vědomí a komunikoval, my jsme ho stabilizovali a vrtulníkem transportovali do nemocnice v Liberci. Vrtulník zasahoval z důvodu rychlejšího transportu,“ řekl Blesku mluvčí liberecké záchranné služby Michael Georgiev.

Podle Radiožurnálu, bylo důvodem hospitalizace vyčerpání a celková únava. Portál Seznam Zprávy sdělil, že podle jeho informací utrpěl Husák pravděpodobně infarkt. Policejní ředitel Jan Švejdar uvedl, že stav jeho podřízeného by měl být stabilizovaný.

Husáka z jeho postu odvolal Švejdar k 1. únoru. Učinil tak poté, co se navzdory panujícím protiepidemickým nařízením vlády zúčastnil sobotní oslavy podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy.

Na té Blesk přistihl také bývalého premiéra a exšéfa ČSSD Jiřího Paroubka, dnes již bývalého poslance, šéfa Národní sportovní agentury Milana Hniličku, místopředsedu Rady ČT Jiřího Šlégra nebo teplického zastupitele Michala Kasala.

Husák už ve středu doručil policejnímu prezidentovi žádost o převelení na jiné místo ve stejné služební hodnosti. „Tomu jsem vyhověl, protože si nepřeji, aby zastával funkci krajského ředitele ani do doby, než bude ukončeno kázeňské řízení," uvedl Švejdar. Podle policejní mluvčí Kateřiny Rendlové Husák zůstane v desáté platové třídě, odebráním příplatku za vedení a zvláštního příplatku mu klesne příjem o zhruba 20 000 korun měsíčně.

Husák měl nastoupit do funkce metodika Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy. „Běží kázeňské řízení, na jehož konci mohu rozhodnout o uložení kázeňského trestu od písemného napomenutí až po odnětí služební hodnosti, což ve svém důsledku vede k propuštění ze služebního poměru," uvedl Švejdar na twitteru. Blesku rovněž řekl, že mu bylo hned jasné, že pokud se podezření na účast na oslavě potvrdí, je další setrvání Husáka na místě policejního ředitele vyloučeno.