V covidem ochromené době zakázaná oslava, po které padaly hlavy. Nejdřív svůj poslanecký mandát musel složit Milan Hnilička (47, za ANO). Dalším, kdo ve své funkci skončil, byl šéf policie v Libereckém kraji. Co teď s Vladislavem Husákem bude? Vyhodí ho od sboru, nebo odejde sám? V exkluzivním rozhovoru pro Blesk to řekl policejní prezident generálmajor Jan Švejdar (53).

Jeden hotel, jedna party. V teplickém hotelu Prince de Ligne to ze soboty na neděli žilo. Hotel patří kmotrovi Petru Bendovi (50), Blesk před hotelem načapal hned několik známých tváří. Byl mezi nimi Jiří Paroubek (68) nebo blízký přítel premiéra Babiše Milan Hnilička (47) či místopředseda Rady ČT Jiří Šlégr nebo teplický zastupitel Michal Kasal.

Jenže tím seznam známých tváří nekončí. Mezi účastníky oslavy byl i šéf liberecké policie Vladislav Husák. Je doslova proslulý svými přešlapy a průšvihy – kvůli možným vazbám na lobbistu Romana Janouška (52) musel skončit v pozici policejního prezidenta. Rok před tím ho Blesk načapal s podnikatelem Tomášem Hrdličkou, Pavlem Bémem a s Janouškem. Je taky milovník vysoké rychlosti, v roce 2006 ho novináři přistihli, jak se mezi Karlovými Vary a Prahou řítí téměř dvousetkilometrovou rychlostí.

Jeho poslední průšvih může ale znamenat jeho konec. Skončil jako šéf liberecké policie, u sboru zatím zůstává. Byl převelen na jiné místo. Jak to s ním bude do budoucna? Bude mít podporu svého nejvyššího? Na to v exkluzivním rozhovoru odpověděl policejní prezident Jan Švejdar (53).

Jak a kdy jste se dozvěděl, že byl plk. Husák na oslavě v Teplicích?

Tu informaci jsem dostal přímo od něj. Zavolal mi to v den, kdy to bylo i zveřejněno.

Jaká byla vaše reakce? Co jste si pomyslel?

Okamžitě jsem věděl, že je to velký problém. Co jsem mu přesně řekl, už nevím, ale věděl jsem hned, že jestli je to pravda, tak nemůže zůstat v pozici krajského ředitele.

Jak Vám to Husák vysvětlil?

Stejně jako veřejnosti. Že tam byl na jednání s panem Hniličkou a Šlégrem a že o tom, že tam probíhá oslava, nevěděl.

Věříte mu to?

Vladislava Husáka znám 25 let. Vím, co od něj můžu čekat, a vím, co od něj čekat nemůžu. Upřímně řečeno mi bylo celkem jedno, jak mi to bude vysvětlovat. Z mého pohledu jsou v této věci okolnosti, na kterých není moc co vysvětlovat. Byl jsem spíš zvědav, jak se k tomu postaví on sám.

A jak se k tomu staví? Z toho, co zatím bylo zveřejněno, je zřejmé, že sám přijmout odpovědnost nehodlá a od policie odejít nechce. Je to tak?

Tak kdyby chtěl odejít, odešel by. Ale ať jsme spravedliví, po 35 letech svléknout uniformu ze dne na den, vůbec udělat to rozhodnutí navíc v situaci, kdy to nedělám z přesvědčení a vlastní vůle, musí být strašně těžké. Takže já bych v jeho kůži být nechtěl, ale každý svého štěstí strůjcem.

A Vám tedy stačí, že už nebude řídit krajské ředitelství a zůstane dál policistou? Jste smířen s tím, že se teoreticky může stát, že ho zase jednou někdo někam „vytáhne“?

V procesu, který jste popsal, má každý svou odpovědnost a za mnou jde jen jedna část. Když jsem zjistil, co se stalo, udělal jsem to, co jsem považoval za správné. Vyslechl ho, poskládal jsem si vlastní věrohodnou verzi toho, jak to bylo, a pak ho vyzval, ať to ukončí sám. On akceptoval, že skončí jako krajský ředitel. Do civilu ale nechce a podal si žádost o převedení ve stejné služební hodnosti. Vyhověl jsem. Pořád běží kázeňské řízení, na jehož konci můžu rozhodnout o uložení kázeňského trestu, kdy nejpřísnějším z nich je odejmutí služební hodnosti, což ve svém důsledku vede k propuštění ze služebního poměru. Co je víc než jisté, že já ho do křesla krajského ředitele nevrátím.

Co je podle vás na jeho přítomnosti na večírku to nejhorší?

Probíhající kázeňské řízení je vedeno pro podezření ze spáchání přestupku. Z hlediska skutkového se Vladislav Husák ničeho horšího nedopustil. Jenomže já spatřuji mnohem větší problém v etické a morální rovině jeho jednání. V tom, jaký signál poslal navenek, a ještě hůř, jaký signál poslal svým podřízeným. Policistům z ulice, kteří každý den provádí kontroly dodržování nařízení vlády. Celá společnost prochází mimořádně těžkým obdobím a důvěra občanů ve stát je hluboce nalomena. Každá taková kauza ji ještě více prohlubuje. Plně si to uvědomuji a ve své funkci odpovídám za to, jak přispívá k důvěře ve stát Policie ČR. To, co udělal, poškodilo celý policejní sbor, nejen jeho samotného. A to je důvod, proč Vladislava Husáka nepodržím.

Co byste Vladislavu Husákovi vzkázal?

Určitě nepotřebuji panu Husákovi posílat vzkazy přes média, vše, co jsem teď řekl Vám, jsem řekl i jemu. Měl by za své jednání přijmout odpovědnost, omluvit se a odejít. Já bych to na jeho místě udělal.