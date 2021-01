Vandalové hrob poškodili a odnesli si předměty, které u sebe tělo Bartoloměje Lakatoše pod náhrobní deskou mělo. Byl to například prsten, řetěz na krk, peníze v euro bankovkách i zlato. Lakatoš, přezdívaný mezi svými Pepo nebo také Tulo, byl pro olašské Romy významný předák, tedy „vajda“, jak se jim říká.

„Nemůžeme na to říct nic jiného, než že vyrabovat, a tím zneuctít hrob je hyenismus a neúcta vůči zemřelému i jeho rodině. Odsuzuji to, a to nejen proto, že Tulo byl vajda, ale to samé bych řekl, kdyby se to stalo komukoli jinému,“ zlobí se král Róbert I. Botoš.

Botoš dodal, že okrást zemřelého je něco neodpustitelného, zvláště mezi Romy. „Jsem přesvědčený, že za to může i doba, ve které žijeme, mnozí přišli o práci, o příjem, a tím zchudli. Rodiny hladoví a v takové situaci někdo dokáže udělat takový zoufalý čin," zamyslel se nad příčinami král pro web tvnoviny.sk.

Král lupičům ale vzkázal, že si plody svého činu moc neužijí. „Ti, kdo to udělali, ať čekají velkou cikánskou kletbu nejen na sebe, ale na celou svou rodinu. Nikdy nebudou mít prospěch z toho, co ukradli. Jejich životy postihnou choroby, tragédie, neštěstí a smrt. I mrtvý Pepo za nimi přijde, aby vrátili to, co mu vzali,“ vymaloval lupičům jejich osud král.

Podle Tulových rodinných příslušníků se na loupeži muselo podílet víc lidí. Náhrobní kámen je prý tak těžký, že jich na něj muselo být minimálně šest. Na otázku, zda přemýšleli, že by se vzdali tradice ukládat do hrobů šperky a peníze, král odpověděl kategoricky.

„Když tu ten člověk žil v bohatství a hojnosti, nemůže odejít na onen svět jako chudák. Přirovnal bych to k pochování faraona. Na onom světě se musí prokázat, že je někdo, a také potřebuje zaplatit převozníkovi za přechod na věčnost,“ vysvětlil král.

Pepo zemřel před čtyřmi lety v trnavské nemocnici, k poslednímu rozloučení s ním se na městský hřbitov sjelo více než 150 olašských Romů. Jenom rakev v černé barvě stála podle informací webu mytrnava.sme.sk v přepočtu přes 50 tisíc korun.