Do vězení na 16 let poslal Krajský soud v Plzni Petra O. (25) ze Sokolovska. Muž se nemohl vyrovnat s rozchodem s partnerkou (23). Ženu pronásledoval a nakonec podle obžaloby nacouval do jejího kamaráda (30) a vážně ho zranil. Poraněný ještě stihnul mladou ženu odstrčit stranou, vyvázla se zlomenou nohou. Verdikt není pravomocný.