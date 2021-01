Maminka dívky April Smithová uvedla, že video dcera natočila dvě minuty po poledni. Vyšetřovatelé říkají, že Kalecianině smrti předcházela velká hádka. „Co se stalo mezi natočením videa ve 12:02 a její smrtí ve 12:23? Chci to vědět,“ je maminka odhodlaná dobrat se spravedlnosti.

V souvislosti s případem už policie zadržela 16letého mladíka, kterého podezřívají z toho, že Kalecii zastřelil. Vyšetřují i to, jak se dostal ke zbrani, když mu ještě nebylo 18 let. Maminka si ale myslí, že do smrti její dcery je zapleteno víc osob.

Své poslední video dívka vyplašeně vypnula: 20 minut poté byla po smrti

„Křičeli tam na sebe, podle toho, co jsem slyšela, ta holka začala panikařit,“

„Pak jsem viděla, jak z výtahu vycházejí dva muži a nesou mezi sebou tu holku. Jeden ji držel za jednu nohu, druhý za druhou a říkali, že ji někdo zastřelil,“

Jedna ze svědkyň Kanautica Starkieová byla právě v hotelu a pro televizi Fox 5 řekla, co tam zažila.popsala.doplnila.

Kalecia byla vynesena do hotelové lobby, kde se ji záchranáři snažili přivést k životu. Jejich činnost natočila Starkieová na mobil. Měla střelnou ránu v oblasti rozkroku a byla v bezvědomí. Po převozu do nemocnice byla prohlášena za mrtvou. „Chci vědět, proč ji přenášeli z pokoje do haly. Prý to bylo kvůli krvi, ale na videu žádná není. Chci vysvětlení, co se tam dělo,“ uzavřela nešťastná maminka.

Několik desítek kamarádů a příbuzných se po dívčině smrti sešlo před budovou hotelu, aby na Kaleciu zavzpomínali, zapálili svíčky ve tvaru srdce a jména zavražděné a vypustili za ní do nebe balónky. Kromě toho také veřejně vyjádřili odhodlané přání, aby se případu dostalo řádného vyšetření a na viníka nebo viníky dopadla tvrdě ruka zákona.