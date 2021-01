Neuvěřitelná událost se odehrála ve městě Južno-Sachalinsku na ostrově Sachalin na ruském Dálném východu. Pří sáňkování tam záhadně zmizela pětiletá Jana. Holčička se nakonec našla živá - v kanalizační šachtě, do níž se propadla, protože vstupu do kanalizace na plánovaném sídlišti chyběl poklop.

Oznámila to agentura Interfax s tím, že dítě je nyní v péči lékařů. Pětiletá dívka zmizela během neděle, kdy šla sáňkovat na nejbližší kopec. Když se do tmy nevrátila domů, začali po děvčeti pátrat policisté, hasiči a dobrovolníci. Až pozdě v noci našli holčičku živou v kanalizační šachtě, kam se cestou domů zřítila.

Janu hledalo 300 lidí

"Pětiletou Janu hledaly tři stovky lidí po celém okolí osm hodin. Vyšetřovatelé už měli podezření na vraždu, když jako zázrakem dobrovolníci uslyšeli pláč z podzemí," vylíčil server Provincija.ru s tím, že otevřený vstup do kanalizace nebylo ve sněhu vůbec vidět. A že je až nepochopitelné, že dívka tak dlouho v mrazivé noci přežila.

Asi spadla šikovně a před umrznutím ji uchránila vlažná voda protékající kanalizací. Radnice nyní podle Interfaxu zjišťuje, komu vlastně otevřený vstup do kanalizace patří. Starosta města s přibližně 200.000 obyvateli vydal pokyn zjistit, kdo je za skandální stav zodpovědný a viníky potrestat. A nezávisle na tom oblastní prokuratura zahájila prověrku komunálních služeb.

Osudný kanál

V srpnu 2018 v černomořském letovisku Soči na jihu Ruska přišel o život sedmiletý chlapec, který se před očima babičky propadl do kanálu. Dotyčná ulice byla zalita vodou po prudkém lijáku, a tak nástrahu nebylo vidět. Když chlapec najednou zmizel, nikdo v první chvíli nechápal, co se stalo. Jen babička začala křičet, že "Vnuk spadl do kanálu!". Chlapce mezitím proud odnesl a jeho tělo záchranáři našli až po několika hodinách.

