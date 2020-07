Pod záběry se podle ruských médií rozpoutala více než živá diskuse, ve které nechybějí obecné soudy („nejtěžší je práce s lidmi“), specifické postřehy („průvodčí je nějaká nervózní“), slova obdivu („ta mu to nandala jaksepatří“), rady („za trest bude pět let pracovat jako průvodčí“) či výstrahy („žen se ani nedotkni - ne proto, že jsou křehké, ale protože je to smrtelně nebezpečné“). Poslední sbohem strojvůdci z tragédie u Českého Brodu: Po Martinovi (†40) zůstaly dvě děti

Příběh má ale pokračování: Původce incidentu, který uprchl před rozlíceným osazenstvem tramvaje, zadržela podle serveru Life.ru policie. Tu o dopadení násilníka požádala průvodčí s pohmožděným hrudníkem po úderu, kterým opilec odpověděl na její upozornění, že v takovém stavu by neměl cestovat veřejnou dopravou.

В Новокузнецке пьяный пассажир напал на кондуктора после замечания по поводу его состояния. Он схватил девушку за горло.Но тут сработала женская солидарность и парню не поздоровилось. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Нападавший ранее был судим. pic.twitter.com/IWbGE944KQ — Анфиса (@anfisa_a_n) July 20, 2020

Násilníkem se podle serveru ukázal být 24letý obyvatel města, který již má záznam v rejstříku za majetkovou trestnou činnost. O vině a trestu se rozhodne po vyšetření mladého muže na psychiatrii.