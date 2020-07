Nejprve budil kontroverze, pak mlčel a nyní vystrčil růžky. Jeden z nových radních České televize Lubomír Veselý alias Xaver se pustil do vyjádření moderátora zpravodajských pořadů Jakuba Železného. A řešil to z pozice radního přímo s nejvyšším - s generálním ředitelem Petrem Dvořákem. Ten přiznal, že „spíkr“ s výrokem o vyhazování ze studia přestřelil. Celá věc se týká slov syna Vladimíra Železného - kterému se přezdívalo „otec TV Nova“ - o případných kriticích Milady Horákové, kterou ve vykonstruovaném procesu zavraždili komunisti.

Kolem jeho zvolení do kontrolního orgánu veřejnoprávní televize byl docela humbuk. Komentátoři otevřeně kritizovali, že volba je zpolitizovaná. Nelíbilo se jim, že moderátor Lubomír Veselý alias Xaver je absolutně nekritický, když má ve svých pořadech hosty jako je prezident Miloš Zeman nebo premiér Andrej Babiš (ANO) a další. Několikrát se také pustil přímo do konkrétních pořadů České televize a kritizoval práci některých zaměstnanců stanice.

Kvůli tomu existovaly před jeho zvolením obavy. Radní by totiž prakticky neměli řešit nic, co se týká přímo konkrétních zaměstnanců či pořadů. I stížnosti mají ze zákona na starost jen ty, které se týkají generálního ředitele. V jejich kompetencích je třeba rozhodování o jeho ročních odměnách a zejména kontrola hospodaření. K obsahu a zaměstnancům se samozřejmě mohou vyjadřovat a komentovat, nemá to ale reálně žádnou váhu.

Řada odpůrců Lubomíra Xavera Veselého proto mohla být překvapená, když poté, co velký kritik ČT v radě skutečně zasedl, bylo ticho po pěšině. Hlasoval sice, aby generální ředitel České televize Petr Dvořák dostal nulovou odměnu za to, jak instituci v minulém roce vedl, jinak se ale k žádným tématům téměř nevyjadřoval.

Video Takto radní České televize hlasovali o odměnách pro přítomného generálního ředitele Petra Dvořáka. Podívejte se, kdo zvedl ruku pro "nulu" a kdo odsouhlasil víc než milion a půl. Hlasování doprovázel drobný zmatek. (24. 6. 2020) - Blesk Zprávy, Sabina Dračková

Xaverovi šlo o výrok k Miladě Horákové

Až nyní. Na posledním zhruba čtyřhodinovém jednání Rady ČT, které se uskutečnilo ve středu opět celou dobu mlčel. Až v posledním bodě nazvaném Různé požádal o slovo. A jeden z dotazů položil rovnou generálnímu řediteli Petru Dvořákovi. Dvořákova „hra“ o milionové odměny. Noví radní chtějí „šťourat“, šéfovi ČT dali podmínku

„Já jsem zaregistroval na sociálních sítích výrok doktora Jakuba Železného, pana moderátora v okamžiku, kdy bylo výročí Milady Horákové,“ nastínil Veselý a okamžitě předeslal, že zavraždění Milady Horákové komunisty je podle něj odporný zločin a to je potřeba připomínat.

„Ale já bych chtěl vědět, pane řediteli, jak vy pohlížíte na to, když tak důležitá osoba jako je moderátor Jakub Železný napíše na sociální síť, že hosta, který by se jakkoli dotknul Milady Horákové - myslí tím samozřejmě nějak negativně - tady budu citovat, takového hosta prostě vyhodím ze studia,“ řekl Veselý směrem k šéfovi ČT mírným hlasem.

Moderátor Jakub Železný skutečně 27. června na twitter napsal k fotografiím pietního místa určeného ke vzpomínce na Miladu Horákovou: „Při památce Vaší oběti, vědomí, jak mučivým způsobem Vás komunisté zavraždili a nedali Vaší milované dceři Váš poslední dopis, slibuji: Když kdokoli (byly takové pokusy) v České televizi zkusí jen slovem se Vás dotknout, budu-li moderovat já, ze studia takového hosta prostě vyhodím. J.“

Při památce Vaší oběti, vědomí, jak mučivým způsobem Vás komunisté zavraždili a nedali Vaší milované dceři Váš poslední dopis, slibuji: Když kdokoli (byly takové pokusy) v @CzechTV zkusí jen slovem se Vás dotknout, budu-li moderovat já, ze studia takového hosta prostě vyhodím. J. pic.twitter.com/V0I9uKruHi — Jakub Železný 🇨🇿 (@JakubZelezny) June 27, 2020

Už tenkrát za to Železný sklidil rozporuplné reakce. Jedni jeho záměr pochvalovali jako adekvátní, jiní ho kritizovali třeba za to, že by chtěl rozhodovat o názorech, které smí host ve studiu vyjádřit.

Porušení Kodexu ČT nebo vlastní názor?

Radní Veselý pak doplnil, proč se ptá. „Jestli to máme chápat tak, že sociální síť je věc každého z nás a nijak to nesouvisí s ČT a budiž, pak je to v pořádku. Nebo jestli snad to není nedejbože porušení Kodexu ČT,“ dotázal se generálního ředitele a zeptal se i na to, podle jaké škály by se hodnotilo, že se někdo dotkl zmíněného tématu o komunistické vraždě.

„Podotýkám, že toto téma Milady Horákové je citlivé pro nás všechny, protože víme, jaké komunistické svinstvo se tam událo,“ řekl také radní s tím, že ví, že jde o detail, ale „ďábel je skrytý v detailu“.

Dvořák: Máme pravidla, ta jen doporučují

„Co se týče toho výroku nebo vůbec reakcí našich lidí, speciálně těch, kteří jsou na obrazovce - na sociálních sítích samozřejmě jejich privátní profily nejsou profily ČT,“ předeslal generální ředitel Petr Dvořák. Vyhnul se tak tomu, že by se záměr vyhodit případně někoho ze studia mohl brát jako porušení Kodexu ČT.

Ihned ale doplnil, že existují jistá pravidla. O těch se mluvilo už v souvislosti s jinými vyjádřeními pracovníků instituce. Teď ředitel Dvořák osvětlil, jak se to s těmito interními v pravidly v ČT má: „Neobsahují v sobě striktní příkazy, obsahují v sobě doporučení, jakým způsobem by se lidé z České televize měli na sociálních sítích chovat.“

„Co se týče toho vyjádření, které jste zmínil vy,“ obrátil se Dvořák konkrétně na radního Xavera Veselého a řekl: „Myslím si, že je to trochu za čárou.“

Vzápětí však dodal, že správná osoba, se kterou by měl radní o této věci mluvit, je ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal. „Který tady bude na příštím zasedání a ten vám k tomu může říct víc, protože to je jeho kompetence,“ doplnil a vyzval tak radního, aby se obrátil na jeho podřízeného. Příští jednání by se mělo uskutečnit 26. srpna. Rada totiž o prázdninách jedná méně častěji než po zbytek roku.

Video Televizní válka: Ředitel ČT Dvořák o útocích Zemana a Soukupa - Jaroslav Šimáček, Jan Jedlička, Blesk Zprávy

Železný namíchl i komunistu Filipa

Nikoli tak úplně výrok o Miladě Horákové, ale zřejmě svéráznost moderátora Železného se nepozdává i jiným. V posledních dnech ho kritizuje předseda Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip: „Už 5 dnů dostávám rozhořčené reakce na vystoupení J. Železného ve veřejnoprávní ČT, že bůhví proč se stále nábřeží jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi,“ napsal si na twitter minulý týden v pátek.

Už 5 dnů dostávám rozhořčené reakce na vystoupení J. Železného ve veřejnoprávní ČT, že bůhví proč se stále nábřeží jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi. Při jeho vzdělání se buď omluví paní prof. Zoe Klusákové a rodině nebo tento exces bude muset řešit Rada ČT — Vojtěch Filip (@vojtafilip) July 19, 2020

Víc než samotný příspěvek, ve kterém Filip požadoval, aby se Železný omluvil, přihlížející zaujaly komentáře pod ním. Satirický falešný účet, který imituje Jaroslava Faltýnka, předsedu poslanců hnutí ANO, který má velké slovo třeba při hlasování ve Sněmovně, příspěvek komunisty okomentoval: „Ty Vojto, a mohli bychom je vidět?“ Filipovi zřejmě nedošlo, že se jedná o falešný účet a domnělému politikovi odpověděl „pošlu je na e mail“ a podepsal své iniciály.

Filip pak chtěl téma zvednout ještě jednou a tak o tom ve středu, kdy také jednala Rada ČT, napsal i na facebook. „Nábřeží, které se bůhvíproč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi... Taková poznámka zazněla v pořadu Události, komentáře České televize z úst moderátora Jakuba Železného,“ napsal komunista Filip.

Hloupost, manipulace i narážka na rodinu

„Nezlobte se na mě, ale neznalost moderátora Železného hraničí až s hloupostí nebo manipulací,“ komentoval s tím, že „otírat se o válečného hrdinu, kterým Ludvík Svoboda bezesporu byl, je zcela mimo realitu“.

„Nevnímat, že on a vojáci, příslušníci 1. Československého armádního sboru, se svým hrdinstvím v boji proti nacistům podíleli na osvobození naší vlasti, že mnoho z nich položilo život za naši svobodu a suverenitu, je opravdu neuvěřitelné,“ dodal Filip s tím, že Železný by se měl své rodiny zeptat, co prožil jeho dědeček za 2. světové války.

Jakub Železný je syn televizního matadora Vladimíra Železného, který se proslavil pořadem „Volejte řediteli“, když šéfoval ve slavné éře televizi Nova. V otevřených zdrojích lze dohledat, že dědeček Jakuba Železného byl příslušník československých jednotek v zahraničí, které bojovaly proti nacistickému Německu. Jakubův otec Vladimír se tak narodil na konci 2. světové války v ruském Kujbyševu. Tam si jeho otec léčil zranění, která utrpěl při bojích pod Kyjevem.

Místopředseda Sněmovny Filip také uvedl, že Železného „exces“ měla řešit Rada ČT. Ta sice má jakýsi úzus, že řeší i jiné stížnosti, ze zákona se však má věnovat jen těm, které se týkají přímo generálního ředitele ČT. „Za naše peníze přece nebude Jakub Železný urážet hrdiny a „kastovat“ lidi podle jejich politického přesvědčení! Ostuda, kam až může moderátor veřejnoprávní televize zajít!“ bouřil komunista.