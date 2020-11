Ruskou vesnicí Verkh-Tula otřásl případ čtrnáctileté Anastázie, která tajně porodila chlapečka. Mladá dívka o svém těhotenství mlčela a bála se o něm říci svým rodičům. Novorozeného chlapečka proto po porodu vložila do plastového pytle a dala do mrazáku!

Těhotenství před svými blízkými dokázala utajit čtrnáctiletá Anastázie pocházející z vesnice Verkh-Tula, která leží nedaleko města Novosibirsk. Rodiče si jejího rostoucího bříška celou dobu nevšimli a to, že je dívka v jiném stavu nepoznali ani její učitelé. Dívka dokonce zvládla miminko porodit tajně, aniž by si toho kdokoliv všiml. Anastázii se narodil chlapeček. Podle informací britského deníku Daily Mirror studentka vzala novorozené dítě a dala ho do plastového pytle. Posléze se sebrala a potají šla do sklepa, kde dítě dala do mrazáku!

Po porodu však nastaly komplikace. Dívka večer, kdy ležela v posteli, dostala hrozné bolesti a začala krvácet. Na pomoc jí přiběhla její máma, která zavolala záchranku. „Slyšela ji večer sténat a myslela si, že má slepáka,“ uvedla Ombudsmanka regionu Novosibirsk Naděžda Boltenková. Anastázie se záchranářům přiznala, že přivedla na svět dítě, které po porodu schovala do mrazáku. Dívka skončila v nemocnici, ovšem pro chlapce bylo už příliš pozdě. Sousedé údajně měli Anastáziinu mámu upozornit na to, že by její dcera mohla být v jiném stavu, tak však měla odpovědět, že zřejmě přibrala na váze.