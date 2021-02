Australanka Melissa (49) se ráno sebrala a šla si zaběhat, jak to obvykle dělávala. Už jsou to ale tři měsíce, co se nevrátila domů. Před zmizením čelila - a stále čelí - vážnému obvinění z mnohamilionových podvodů. Její manžel věří, že se vrátí.

Caddicková utekla dle australských médií tak, jak byla. V běžeckém oblečení a bez telefonu i peněženky. Vybíhala ze svého přepychového domu, který si pořídila ve čtvrti Dover Heights v Sydney. Bezpečnostní kamery na domě ale důkaz dát nemohou. Přestaly fungovat už několik dní před tím, než žena zmizela.

„Určitě by se našlo hodně lidí, kteří by jí v tom mohli a chtěli pomoci,“ odpověděl vyšetřovatel Mick Fuller rozhlasové stanici 2GB na otázku, zda hrozí, že si žena může nechat drasticky změnit vzhled. Důvod pro to by jistě našla.

Má totiž na krku obvinění z podvodů, kterých se měla dopustit se svojí firmou Maliver Pty. Mezi těmi, koho údajně připravila o miliony dolarů, byli i členové její rodiny a přátelé. Peníze měla používat na financování svého rozmařilého života. Nakupovala si za obrovské sumy luxusní šperky a jezdila na velmi drahé (nejen) lyžařské dovolené.

Jako poslední člověk ji viděl 11. listopadu manžel Anthony Koletti. A den předtím ji viděla i federální policie. Vyšetřovatelé jí totiž u ní doma udělali velkou šťáru. Podle deníku Mirror jí obstavili majetek a přinutili ji odevzdat cestovní pasy. Dalšího dne se po ní slehla zem.

Manžel věří, že Caddickovou najdou. Přes média ji vyzval, aby se vrátila. „Věřím, že každým dnem jsme blíž tomu, že se ukáže. Určitě si v jednu chvíli uvědomí, že se musí policii vydat a nechat se soudit,“ řekl manžel.

Myslí si, že čím dříve to manželka udělá, tím lépe. Pokud je ovšem mezi živými. „Chtěl bych jí říct, že není první, kdo čelí obvinění, že se zapletl do nějakého podvodu,“ dodal Koletti.