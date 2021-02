Panna

Vstup do nového pracovního týdne je úžasný a sami to cítíte. Na to, abyste si nechali uniknout profesní úspěch mezi prsty, jste moc mazaní. Buďte ve střehu a soustředění. Jen tak se vám podaří přijít na kloub zapeklitému úkolu a slíznete smetanu.