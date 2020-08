Od obou železničních neštěstí uplynulo teprve několik týdnů. Zaměstnanci Českých drah a dárci z řad veřejnosti se ale už složili na tři zraněné kolegy a také na pozůstalou rodinu strojvedoucího, který přišel při červencovém neštěstí u Českého Brodu o život. Zatím z veřejné sbírky věnoval Nadační fond Skupiny ČD - Železnice srdcem postiženým prvních 400 tisíc.

„Rozdělili jsme všechny prostředky, které dárci poslali pod variabilními symboly právě pro tyto konkrétní případy, a k nim jsme zhruba stejnou částku ještě přidali ze společného účtu,“ upřesnil předseda správní rady nadace Václav Nebeský.

Jedním ze zraněných, ke komu finanční pomoc putuje, je vlakvedoucí Petr P. Ten se vážně zranil 7. července při železniční srážce u Perninku, kde se střetly souprava RegioShark a osobní vlak RegioNova. Muži, který žije sám se svojí dcerou, se neštěstím převrátil život vzhůru nohama. O jeho současných trablech napsal web státního železničního dopravce.

Vzhledem k povaze zranění zůstane Petr P. v péči lékařů ještě nějaký čas. Prvním mezníkem a znamením toho, že se navrací do života, bude, až mu lékaři povolí podívat se poprvé alespoň na nemocniční zahradu. „Když jsem šel tehdy ráno do práce, myslel jsem na to, jaký je krásný den. A to je to poslední, co si pamatuji. Pak jsem se probral v nemocnici,“ popsal osudné chvíle Petr P.

„Budu muset řešit spoustu věcí, včetně výpadku pravidelného příjmu, bydlení kvůli zvýšení bezbariérovosti a tak dále. Všechno bude nové a složitější. Přesto jsem optimistický a věřím, že to zvládnu. Za jakoukoliv pomoc a podporu jsem všem moc vděčný. Je fajn vědět, že na to nejsem sám,“ řekl pro web ČD Petr P.

Vlakvedoucí Martin H., k jehož rodině také putuje část z vybrané sumy, zahynul 14. července při srážce poštovního vlaku a osobní soupravy u Českého Brodu.