Nešťastní blízcí mašinfíry Martina H. (†40): Nevěříme, že udělal chybu!

Právě rodina Martina H. (†40) odmítá informace, že by muž přehlédl, nebo dokonce ignoroval návěstidlo a projel jím na červenou. „Nevíme co, ale příčinou prostě muselo být něco jiného,“ svěřili Blesku Martinovi blízcí. „On tu trať znal jako svoje boty, byl svědomitý, zkušený, červenou by prostě nepřehlédl! A kdyby jí projel omylem, nezůstal by v kabině,“ věří rodina.

Smrtící srážka vlaků u Českého Brodu: Zemřel strojvůdce! Jel na červenou?!

S jeho smrtí se stále nedokážou smířit ani přátelé strojvůdce. „Je to hrozné. Jen před pár dny byl jako vždycky plný elánu, a dnes...“ uvedl bývalý spolužák mašinfíry. Jaký podle něj Martin H. byl? „Rozhodně zodpovědný, jako pracant i jako táta. V dětech se úplně viděl, rodina pro něj byla na prvním místě. Nikdy neriskoval, proto nevěřím, že by udělal tak zásadní chybu. Jsem zvědavý, co ukáže vyšetřování,“ dodal muž.

Rodina se zatím snaží vypořádat se ztrátou syna, bratra a manžela, v jehož nevinu věří. „Musíme také řešit praktické věci,“ uvedli. Rodinu také měli navštívit zástupci Českých drah, které přislíbily pomoc s vypravením pohřbu.

Alarmující stav trati

Trať z Prahy do Kolína, na níž vlak v úterý havaroval, je už roky považována za přetíženou. Institut plánování a rozvoje (IPR) ji označil ve studii příměstské železnice jako »úsek s přetíženou infrastrukturou« už v roce 2018. „Vyčerpaná kapacita v celém úseku. Alarmující stav se projevuje v nepravidelnosti příměstské železniční dopravy a nedostatku kapacity pro nákladní dopravu,“ varoval IPR.

Zraněné děti, lidé křičeli a krváceli! Václav popsal tragickou srážku vlaků u Brodu

Černý červenec na českých kolejích

4. červenec 2020

V Prosenicích na Přerovsku narazil vlak do trakčního vedení, které na soupravu se 150 lidmi spadlo. Nikdo nebyl zraněn.

7. červenec 2020

Srážka vlaků u Perninku na Karlovarsku. Vyžádala si dva mrtvé a 24 zraněných.

10. červenec 2020

Osobní vlak se bočně srazil s rychlíkem v Praze-Běchovicích. Několik vagonů vykolejilo, pasažéři neutrpěli zranění.

11. červenec 2020

Na plzeňském nádraží hořel vůz pendolina, zřejmě kvůli technické závadě. Nikdo nebyl zraněn.

12. červenec 2020

U Černošic nedaleko Prahy se dostal osobní vlak na stejnou kolej jako rychlík z Klatov, jedoucí za ním. Strojvedoucí rychlíku ale včas zareagoval a zastavil.

13. červenec 2020

Na trase z Chrudimi do Pardubic projel vlak na červenou. Bez zranění.

14. červenec 2020

Osobní vlak CityElefant narazil u Českého Brodu čelně do stojícího poštovního vlaku. Zahynul strojvůdce, 4 těžce zranění, 30 dalších lehce...

15. červenec 2020

Osobní vlak vykolejil při vjezdu do stanice Medlešice na Chrudimsku. Nikdo nebyl zraněn. Hasiči evakuovali 38 lidí z vlaku ve Skalici u České Lípy kvůli úniku oleje z lokomotivy.

16. červenec 2020

Rychlík Krušnohor vyjel ze stanice Řetenice u Teplic po nesprávně postavené cestě a poškodil výhybku. Bylo třeba uzavřít trať a evakuovat 80 (naštěstí nezraněných) lidí.