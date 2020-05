Při vycházce na Božím daru si hůlkou probodla nohu! Ženu do nemocnice transportoval vrtulník

Pernou službu měli policisté z útvaru cizinecké policie. Při hlídce na hranicích u Božího Daru k nim přiběhli turisté s tím, že si jejich kamarádka zapíchla vycházkovou hůl do nohy! Do nemocnice ji transportoval vrtulník z Německa.

Policisté z cizineckého útvaru mají s Celní správou na hranicích společné hlídky. Nedávno měli jednu opravdu záživnou. Zničehonic k nim přiběhli dva turisté s tím, že se jejich kamarádka zranila. Okamžitě zareagovali, zavolali na záchrannou službu a vyrazili pěšky pomoci slečně v nesnázích. VIDEO: Polámané ruce, masivní krvácení a šok! Řidič se zřídil při nehodě v Blance, pomohli mu policisté

Mladá žena šla těžkým terénem, špatně došlápla a vycházková hůl se jí zapíchla do nohy! „Zkušení kolegové nezaváhali. Hůlku zafixovali tak, aby se s ní nedalo hýbat, a protože měli obavy, že by žena mohla díky závažnému zranění upadnout do bezvědomí, pokoušeli se získat další informace důležité pro lékaře,“ uvedla mluvčí policie Renata Grecmanová.

Policista Ondřej Savík z oddělení doprovodu letadel a cizinecké policie se svým kolegou od celníků Františkem Hyčkou zjistili, že žena nemá žádné alergie, a tak jí mohli podat tišící léky. „Kvůli závažnému zranění byla žena do nemocnice transportována helikoptérou,“ dodala mluvčí.