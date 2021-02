Tragédie se stala v květnu roku 2016 v australském Gold Coast. Popít do baru tam vyrazila Candice Chmieluková se svou sestrou Sammy-Jo. Večer probíhal v dobré náladě, ovšem skončil tragicky. Sestry nasedly do vozu a Candice, která byla opilá, si sedla za volant. Navíc v té době neměla oprávnění řídit. Podle informací britského deníku Daily Mail se auto řítilo rychlostí 100 km/h, a to v části, kde byla povolená rychlost pouhých 60 km/h. Auto narazilo do semaforu a rozpadlo se na dvě části. Sammy-Jo při nehodě zemřela. V roce 2018 byla Candice odsouzena k pěti letům vězení, ovšem byla propuštěna po třech měsících.

Její matka Sharon, která se po smrti své dcery psychicky sesypala, se rozhodla žalovat svou dceru o 408 tisíc australských dolarů (v přepočtu 6,7 milionů Kč). Zároveň se soudí i s pojišťovací společností. Podle soudních dokumentů Sharon po rodinné tragédii trpěla post-traumatických stresem a poruchami nálady. Právní kroky se proti své sestře rozhodla podniknout i Kristy (38), která taktéž zažalovala Candice a pojišťovací společnost Allianz Australia. Své sestře prý dokázala odpustit, ovšem údajně trpěla psychickými problémy poté, co musela identifikovat svou sestru v márnici. Údajně trpěla post-straumatických stresem, panickými záchvaty a nemohla docházet do práce.

