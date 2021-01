Anastázie Ljachanovová z Nižniho Novgorodu vedla se svým mužem dvouletého synka do mateřské školy, když se na ně vyřítilo auto, nad kterým řidič ztratil kontrolu. Hrdinka se vrhla před své milované, aby zachránila jejich životy.

Anastázie (†26) šla se svým manželem Dmitrijem a dvouletým synem do školky po zasněžené cestě v ruském regionu Nižnij Novgorod. Jediná trasa vede po rušné silnici, kde v osudný den ztratil na zasněžené vozovce 67letý řidič kontrolu nad svým vozem Hyundai.

Podle očitých svědků spatřila supermáma přibližující se auto a okamžitě se vrhla před svého manžela s dítětem, takže do ní narazilo plnou silou. Podle zpráv z pátku 22. ledna byla na místě mrtvá. Dmitrije našli po nehodě plakat nad jejím tělem. Řidič by v případě usvědčení mohl být uvězněn až na pět let za zabití z nedbalosti. V současnosti probíhá trestní vyšetřování.

Její manžel i malý syn vyvázli bez vážnějšího zranění. Podle regionální dopravní policie došlo k tragické srážce v pátek ráno poblíž vesnice Bolshoye Kozino. Uvedla, že řidič hyundaie předjížděl jiné vozidlo a nevšiml si rodiny, která kráčela po straně silnice lemované stromy směrem k vesnici Dubravny, což mělo za následek smrt milované ženy a mladé maminky.