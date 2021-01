Býk

Na nedělní posvícení si nechejte zajít chuť. Mezi vámi a partnerem se začínají objevovat první novoroční neshody. Milí Býci, držte jazyk za zuby. Mohli byste říci něco nepěkného, a to by mělo fatální dohru. Hoďte se raději do klidu a relaxujte o samotě.