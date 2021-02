Už dlouhých osm let rodina Paurových ze Slavětína neví, kam se poděla jejich Jana (40). Policie po ní dlouho intenzivně a neúspěšně pátrala. Tým elitních kriminalistů Tempus se do případu přednedávnem pustil s novou energií. Přineslo rozsáhlé pátrání v obci a jejím okolí nějaký pokrok?

Jana Paurová (40) zmizela z malého domku v obci Slavětín na Lounsku v noci na 3. února 2013. Její zmizení bylo ze začátku zvláštní – nechala po sobě čtyři děti a manžela. Zmizení nahlásil její muž Pavel až o dva dny později.

Po Janě se slehla zem, jako by se vypařila. Policisté ji hledali všude po obci i v okolních lesích. Avšak bezvýsledně. Je to už osm let od doby, co zmizela, a stále není jasné, kde žena je.

Pár dní před zmizením přišla Janě obálka s červeným pruhem. Měla se dostavit na policii. Manžel Pavel ji doma totiž týral.

Na rukou měla ohromné modřiny

Týrání trvalo minimálně od roku 2012 do jejího zmizení. Lounský soud muži za to dokonce udělil dvouletou podmínku. To, že jí ubližoval, potvrdila i řada svědků. Také z fotografií je zřejmé, že to žena neměla vůbec jednoduché.

Jana se manžela tak bála, že se dokonce strachovala vracet domů. „Několikrát volala, že se bojí jít domů. Nechtěla ale, abychom to řešili, prý by to pak měla ještě horší,“ uvedl před lety Janin bratr Tomáš.

„Dělal jí hrozné věci, když přijela, stěžovala si mi, že na ni močí, že ji bije a znásilňuje,“ uvedl pro Blesk před lety otec Jany Jaromír. Když zmizela, měl prý hned jasno v tom, kdo za tím stojí. O vině svého zetě Pavla prý nepochybuje.

Pavel se s Janou v její nepřítomnosti rozvedl, je to tedy jeho bývalá manželka. Matka čtyř dětí měla i problém s alkoholem. Příbuzní její alkoholismus ale přisuzují právě týrání. Sociální pracovnice před lety uvedla, že její psychika a zdravotní stav se zhoršovaly. „Velmi zhubla, na obličeji i ruce měla šrámy. Říkala, že s ní manžel před týdnem hodil o zeď,“ uvedla Iva Vildová, vedoucí sociálního odboru lounské radnice.

Opětovné vyšetřování přišlo v létě

Nevyřešeného případu si všimli také elitní detektivové z policejního týmu Tempus. Shodou okolností byl také založen roku 2013. Tempus se zabývá případy, které se nepodařilo objasnit – tzv. pomníčky, většinou jde o nevyřešené vraždy, ale případ Jany Paurové je veden jako pátrání po zmizelé. Žena také nadále figuruje v policejní databázi pohřešovaných osob.

Prohledali dům skrz naskrz

Tempus do Slavětína přijel 10. srpna loňského roku. Zpočátku vše vypadalo klidně, jen okolí domu hlídali policisté. Vpodvečer do domu dorazili detektivové, policejní technik a také psovodi. Práce toho dne netrvaly nijak dlouho, brzy ráno se ale kriminalisté k místu vrátili.

Velká akce pak probíhala od rána do večera. Kriminalisté vrtali, kopali, přehazovali suť, pátrali. Pomáhali i hasiči, a na místo přijel dokonce dvakrát člověk, který s sebou přivezl speciální přístroj na skenování.

Na místě měli detektivové i tři policejní psovody. Ti přivezli speciálně vycvičené čtyřnohé policisty na hledání mrtvol. Nechyběl ani minibagr. Policie v poslední den zveřejnila na twitteru tuto zprávu: Kriminalisté v noci ukončili provádění policejních úkonů v rodinném domě na Lounsku. Na místě zajistili stopy a předměty, které nyní budou předmětem zkoumání. Vyšetřování nově získaných informací k trestní věci spáchané v minulosti bude nadále pokračovat na jiných místech.“ Zvrat v případu zmizelé Jany Paurové? Policie má horkou stopu, tvrdí exkriminalista Doucha

Celou dobu byl v domě přítomen i Petr Paur. Když policie dům v noci uzavřela, muž musel odjet jinam. Policie pak nemovitost hlídala. Na místě se občas ukázal mladší syn, jednou i nejstarší syn Paurových.

Překopali skládku za vsí

Když policisté zmizeli ze Slavětína, bylo ticho a nikdo nevěděl, jak to s případem bude. 19. října se ale u Slavětína objevili znovu! A tentokrát s těžkou technikou – velkým bagrem z hasičského záchranného útvaru.

Překopávali skládku mezi obcemi Slavětín a Peruc. Vedla k ní jen polní cesta. Stejně jako ve Slavětíně u pátrání nechyběli psovodi. A stejně jako v srpnu, místo přes noc hlídali policisté. K této akci elitního týmu Tempus se ale policejní prezídium, pod které útvar spadá, vůbec nevyjádřilo. Ani po této akci však k očekávanému průlomu nedošlo. V celém případě podle mluvčí prezídia Kateřiny Rendlové není nic nového.

Video Policejní pátrání v místě bydliště 7 let pohřešované Jany Paurové. Hasiči si k domu přivezli bagr, na místě byl také sací vůz a psovodi se psy, kteří jsou vycvičeni na hledání mrtvol - Václav Burian