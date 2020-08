Jana Paurová zmizela v roce 2013, policisté po ní začali okamžitě pátrat. Akce byla ale bezvýsledná, a tak se případ zařadil mezi takzvané pomníčky, tedy nevyřešené případy. Věc ožila až letos v srpnu, kdy se zmizením Jany Paurové začali zabývat vyšetřovatelé z týmu Tempus. Kriminalisté několik dní hledali stopy v domě, ve kterém pohřešovaná žila s rodinou.

Jejich práci byl přítomný i Pavel Paur, manžel Jany Paurové, který za týrání ženy dostal podmínku. „Já chci, aby ji našli. Ať už živou, nebo mrtvou. Chci, aby ji našli a celé to skončilo,“ řekl Paur pro server eXtra.cz s tím, že na něj lidé koukají jako na vraha. Na pozemku podle jeho slov policisté nic nenašli, pouze ho celý rozkopali. „Celé to bylo hrozné, psychicky jsem to špatně nesl,“ dodal.

Jeho žena by prý údajně měla žít na Ukrajině a jemu se nyní podařilo vyřešit rozvod bez její přítomnosti. Rozhodně se nejednalo o idylické manželství. „Dělal jí hrozné věci, když přijela, stěžovala si mi, že na ni močí, že ji bije a znásilňuje,“ řekl v minulosti Blesku Janin otec. Paur to však popírá, manželka prý hodně pila a napadala ona jeho. „Ano, modřiny na ruce měla od mě, když jsem ji pevně držel. Byla alkoholička, napadala mě a já se musel bránit,“ tvrdil Paur eXtra.cz.

Našli stopy

Během rozsáhlé pětidenní akce měli kriminalisté detailně prohledat celý pozemek u domu. Měli s sebou také psy na vyhledávání mrtvol. Několik dní po sobě se na místě ozývala sbíječka, řezání kovu, vrtání. Policisté pak podle informací Blesku přehazovali hromadu uhlí a přesýpali vykopaný materiál. Nechtěli, aby jim něco prošlo mezi rukama.

Video Policejní pátrání v místě bydliště 7 let pohřešované Jany Paurové. Hasiči si k domu přivezli bagr, na místě je také sací vůz a psovodi se psy, kteří jsou vycvičeni na hledání mrtvol - Václav Burian

„Kriminalisté dnes (v pátek) v noci ukončili provádění policejních úkonů v rodinném domě na Lounsku. Na místě zajistili stopy a předměty, které nyní budou předmětem zkoumání,“ popsali policisté na twitteru.

Server iRozhlas.cz uvedl, že před lety, kdy policie prohledávala dům poprvé, se na zdi v ložnici našla krev. To však Paur údajně vysvětlil tím, že jejich manželství nebylo klidné a dokázelo k hádkám a šarvátkám.