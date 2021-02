Matku ve věku 41 let, jejího o deset let mladšího manžela a dvě malé děti nalezla starší žena v sobotu. Podle policie všichni bydleli v obytném přívěsu ve čtvrti mobilních domů nedaleko města Tulsa v Oklahomě. K nálezu došlo okolo půl třetí odpoledne.

Žena se za svým synem a jeho rodinou vydala, protože měla údajně hlídat svá vnoučata, ale nikdo se jí neozýval. O několik chvil později už pochopila proč...

Přivolaná policie okamžitě začala místo strašlivé tragédie prohledávat, do nynější chvíle ale není jasné, zda se v obytném přívěsu našla nějaká zbraň ani co bylo příčinou smrti čtyřčlenné rodiny. V amerických médiích se spekuluje o tom, že v domě došlo nejprve k vraždě či vraždám a následně k sebevraždě.

Podle místních novin nemá policie žádné očité svědky události. Sousedé ovšem vypověděli, že v domě slyšeli v sobotních dopoledních hodinách hluk, jako když někdo hází s nábytkem. Policie však nevěří, že by měl čin na svědomí někdo pátý. Místní komunita je nicméně z činu přinejmenším zdrcená.

„Pro nás je to velká tragédie. Je to těžké i pro jejich rodinu. Špatné chvíle ale zažívají i místní lékaři či policisté,“ uvedl policejní kapitán Todd Enzbrenner s tím, že ve čtvrti mobilních domů už jednou k vraždě došlo a to před 16 lety.