Nezdarem na Slovensku skončilo loupežné přepadení benzinové stanice v Bratislavě. Pumpu měl prý v úmyslu vyloupit čtyřiadvacetiletý Srb Maxim. Krádež velké finanční částky by se mu bývala povedla, kdyby zrovna na benzince nebyla Češka Soňa, která si tam ve čtyři hodiny ráno užívala cigaretu. Šestatřicetiletá Soňa o svém hrdinském zákroku na benzince promluvila pro slovenskou televizní stanici JOJ, v němž uvedla, že Maxim měl být pod vlivem drog a byl zakrvácený. Ve chvíli, kdy stála s cigaretou za budovou, k ní měl přiběhnout zaměstnanec benzinky, ať volá na policii.

V tu chvíli však k nim přišel zloděj a chtěl, aby Soňa otevřela trezor. „Když se mi nepodařilo trezor otevřít, tak byl agresivní, dal mi facku a praštil mě do hlavy. Snažila jsem se ho uklidňovat pohledem a trochu se snažila dělat si srandu, jakože do pr*ele to nejde otevřít,“ uvedla Soňa s tím, že pak se pokusila s mužem laškovat a nakonec vymyslela způsob, jak zloděje na benzince zadržet do příjezdu policie a zároveň zabránit, aby někomu ublížil! Muže začala orálně uspokojovat. Ve chvíli, kdy na místo konečně přijeli strážci zákona, měla jen říct. „Vemte si ho, já už nemůžu.“

Neuvěřitelný čin Soni zaujal celý svět! Zákroku na bratislavské benzince si všimly britské deníky The Sun či Daily Mail, informoval o něm i nigerijský Gurdian či francouzský News-24. Slovenský deník Nový Čas však nyní přišel s informací, že Soňa a agresor se ve skutečnosti znali. „Ten Srb je její pasák, znají se. Oba přišli k pumpě spolu. Po tom, jak viděla, že ho obsluha zamkla, snažila se ho upozornit na přicházející nebezpečí v podobě policie, a tak vběhla dovnitř zadním vchodem a při příjezdu policie jen zahrála divadélko,“ uvedl zdroj pro výše zmíněný deník.

VIDEO: Soňa (36) promluvila o sexuálním zákroku na benzince. Krádež a možná i něco horšího odvrátila tím, že lupiče začala orálně uspokojovat.