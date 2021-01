Slovo hrdinka není v tomto případě vůbec plané. Češka Soňa doslova vlastním tělem zabránila nejen odcizení velké finanční částky, ale možná i něčemu ještě daleko horšímu. Podle jejích slov byl útočník pod vlivem drog a byl zakrvácený. Svou bezprostřední reakcí dokázala muže rozptýlit až do příjezdu policie.

A to přitom ani na benzince nepracovala, na místě se ocitla prakticky náhodou, jen jako zákaznice ve čtyři hodiny ráno. Užívala si právě cigaretu za budovou pumpy, když k ní přiběhl zaměstnanec benzinky s tím, ať volá policii, že je někdo přepadl. To už ale k zadnímu vchodu dorazil agresor srbské národnosti a protože si myslel, že je Soňa pumpařka, začal ji nutit k otevření trezoru.

Policejní šéf Vladislav Husák je v nemocnici! Musel ho přepravit vrtulník! Spekuluje se o infarktu

Chytil ji za bundu a vtáhl dovnitř. „Když se mi nepodařilo trezor otevřít, tak byl agresivní, dal mi facku a praštil mě do hlavy,“ vyprávěla reportérům webu televize JOJ noviny.sk Soňa. Zpočátku se ho snažila uklidňovat a podle vlastních slov chvíli zkoušela i šaškovat. „Snažil jsem se ho uklidňovala pohledem a trochu jsem se snažila srandovat, jako že do pr*ele to nejde otevřít," řekla Soňa na kameru.

Pak ale zkusila jít dál a se Srbem začala laškovat. „Prostě jsem si sundala tričko a zkusila jsem, co jsem zkusila. A pomohlo to. Hned se chytil, stalo se, co se stalo. Musela jsem to udělat, v té chvíli to byl pud sebezáchovy - buď, anebo,“ vysvětlovala Soňa, co se jí v tu chvíli honilo hlavou. „Chytil se, nebyl při smyslech, proto si i sám sundal kalhoty," pokračovala.

Následně využila situace a začala lupiči poskytovat felaci. Ale hlavně čekala na pomoc. Jak uvedla, Srb byl podle ní zfetovaný. „Byl v deliriu. Já jsem to natahovala, samozřejmě že já jsem to natahovala. A hodně jsem se bála, aby se z toho deliria a z toho opojení neprobral,“ dodala.

Policisty přivítala slovy „vemte si ho, já už nemůžu“. Policejním orgánům zloděje připravila vysloveně na podnose. „Bála jsem se, jak zareaguje, tak jsem ho chytila za krk a křikla jsem, ať si jdou pro něj,“ uvedla. Maxima policisté zadrželi a po ošetření v nemocnici obvinili.