Autorem šokujícího záznamu je David Creța, který se s dalšími zděšenými svědky děsivého útoku šelmy nacházel zrovna na lyžařském vleku. „No tak, dělej! Pronásleduje tě medvěd! Rychleji! Chraň bože, neotáčej se,“ křičeli pozorovatelé lyžařova boje o holý život podle webu Romania Insider.

Někteří svědci pak začali na hladovou šelmu hvízdat s nadějí, že ji zvuk rozptýlí. Toho dne, kdy k ataku medvěda hnědého na lyžaře došlo, byla hlášena hned tři pozorování těchto šelem, prozradili horští četníci webu Digi24. Svah, u něhož došlo k natočenému incidentu, měl být uzavřen.

Lyžařovi zachránil život batoh

Jak ale video pořízené z lyžařského vleku v provozu ukazuje, nebylo tomu tak. Když pronásledovaný muž zjistil, že má v zádech medvěda, ztratil rychlost a zpomalil. Naštěstí se mu ji podařilo vzápětí opět nabrat. Medvěd však svou potenciální kořist nechtěl za žádnou cenu nechat pláchnout. Hnal se za ním dál!

Lyžař pak udělal to nejchytřejší, co mohl. Jeho bystré myšlení mu zachránilo život. Do sněhu totiž zahodil svůj batoh, který odpoutal pozornost šelmy. Ta se následně vrhlo na ruksak, zda se v něm neschovává nějaká svačina. Podle mluvčího horských četníků Iona Zaharii se lyžař zachoval správně.

Střílení medvědů je v Rumunsko legální

Týden před dramatem v Predealu došlo k dalšímu pozorování medvěda poblíž resortu v Clăbucetu. Horští četníci ho terénním vozidlem zahnali zpátky do lesa a hledají řešení, jak ho přemístit do jiné oblasti. Podle Daily Mailu žije v Rumunsku asi 6000 medvědů hnědých. Jejich lov je legální kvůli tomu, aby se nepřemnožili.

