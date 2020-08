Vytahoval se, předváděl a frajeřil. Teprve jedenáctiletý ruský chlapec Nikita za to zaplatil vlastním životem. Chtěl zapůsobit na své stejně staré kamarádky. V lázeňském resortu Soči se chtěl vyfotit před dvěma medvědy v kleci. Jenže šelmy ho dostaly do svých spárů a zabily ho před zraky dívek.

Chlapec chtěl ukázat dívkám, jak je statečný. Zevnější klec medvědů hnědých byla otevřená a on se k nim vydal. Jenže šelmy se po něm začaly sápat a drápy ho přitáhly do vnější klece dírou, kterou pod ní vyhrabaly.

Medvědy zastřelili

Pak si s ním začali medvědi házet jako s míčem. Ošetřovatelé přiběhli na místo a zvířata zastřelili. Jenže to už bylo pozdě. Z hocha zbyly jen krvavé cáry masa. Podle svědků chlapec medvědy provokoval. Aničku (†10) rozdrtil dřevěný medvěd: Na 200kilovou sochu lezla při hře

„Otevřel klec, šel dovnitř a chtěl se vyfotit. Plácal po tlapách medvědů, aby ukázal, jak je drsný. Pod klecí byla vyhrabaná díra a oni ho jí protáhli. Pohazovali si s ním jako s míčem. Byl celý polámaný,“ řekl svědek TV Vesti.

Starosta zavřel všechny miniaturní zoo

Vzápětí se rozjelo policejní vyšetřování. Majitelé zvířat byli obviněni ze zanedbání péče. V reakci na tragédii starosta Soči Alexej Kopajgorodskij zakázal všechny miniaturní zoo v rezortu. „Nemohou zajistit bezpečnost našich dětí,“ prohlásil. Medvěd zaútočil na mladou dívku: Urval Soně (†14) téměř celou hlavu

Prateta zemřelého chlapce Jevgenija Michajlovová (57) řekla Sochi24 TV: „Je to tak strašidelné, co se stalo. Jaký dobrý chlapec to byl.“ „Myslím si, že se chtěl předvádět před dívkami,“ dodal prastrýc Vladimir Michajlov.

Kamarádky jsou v šoku